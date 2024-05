Polonia, deciso un rimpasto nel governo di Donald Tusk

Di Euronews Agenzie: AP

Il primo ministro polacco Tusk ha deciso di operare un rimpasto nel suo governo. Esclusi i ministri in corsa alle elezioni europee

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato venerdì un rimpasto del suo governo, che prevede la sostituzione di quattro ministri in corsa per il Parlamento europeo. La decisione è vista come un'occasione per restituire slancio all'esecutivo, che si è insediato a dicembre e ha avviato profonde riforme in molti settori, tra cui quelle che puntano a garantire indipendenza alla magistratura e ai media.

"Oggi è arrivato il momento di mettere ordine", ha dichiarato il primo ministro

"Oggi è arrivato il momento di mettere ordine", ha dichiarato Tusk, "e questo è uno dei motivi per cui abbiamo deciso insieme di operare questi cambiamenti". Il governo di Tusk, favorevole all'Unione Europea, ha intrapreso un coraggioso sforzo per invertire le politiche dei suoi predecessori di destra, il partito Diritto e Giustizia o PiS, che ha posto la Polonia in rotta di collisione con Bruxelles durante gli anni di governo, dal 2015 al 2023.

Il rimpasto è arrivato poche ore prima di una grande protesta programmata a Varsavia dal PiS, i cui membri sperano di ottenere buoni risultati alle elezioni europee di giugno. Si sono uniti in particolare agli agricoltori per protestare contro le nuove politiche agricole dell'UE volte a ridurre le emissioni di gas serra, che fanno parte del Green Deal.

Il ministro della Cultura Bartlomiej Sienkiewicz, che ha guidato il cambio di gestione della TV di Stato, della radio e dell'agenzia di stampa, e il ministro degli Interni e dell'Amministrazione, Marcin Kierwinski, sono stati entrambi sostituiti. Se ne vanno anche i ministri dei Beni pubblici, Borys Budka, e dello Sviluppo e tecnologia, Krzysztof Hetman.

Chi sono i nuovi ministri dell'esecutivo di Tusk

Il nuovo ministro degli Interni è Tomasz Siemoniak, che era stato ministro della Difesa nel precedente governo di Tusk dal 2011 al 2015. Manterrà però l'incarico di coordinatore dei servizi speciali in un momento particolarmente delicato, con la guerra tra Ucraina e Russia alle porte.

Il nuovo ministro della cultura è invece Hanna Wroblewska, mentre Jakub Jaworowski è stato posto a capo dei Beni pubblici, nel cui dicastero è in corso un audit per sospetti casi di malagestione. Krzysztof Paszyk, politico e legislatore di grande esperienza, è il nuovo ministro dello Sviluppo e della Tecnologia.