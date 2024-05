Diritti d'autore Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken stringe la mano alla presidente moldava Maia Sandu a Chisinau in Moldova (29 maggio 2024) - Diritti d'autore Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Il segretario di Stato Usa annuncia 135 milioni di dollari in aiuti alla Moldova per i settori dell'energia e dell'agricoltura e per contrastare le interferenze russe. Dopo Chisinau, Blinken vola a Praga per vertice Nato su Ucraina, Georgia e Moldova