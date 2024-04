Aurel Obreja/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Bandiere dell'Unione Europea e della Moldavia riempiono la piazza della Grande Assemblea Nazionale a Chisinau, in Moldavia (21 maggio 2023) - Diritti d'autore Aurel Obreja/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

La presidente Maia Sandu cavalca l'avvicinamento all'Europa per un nuovo mandato. In autunno la Moldova voterà in un referendum per mettere la candidatura all'Ue in Costitutione. Le autorità denunciano giri di denaro sospetti per influenzare gli elettori