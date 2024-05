Qatar 365 coccola le vostre papille gustative visitando il Qatar International Food Festival e una mostra dedicata al caffè.

Il Qatar ospita oltre 100 nazionalità. La scena gastronomica del paese è in continua evoluzione e soddisfa un grande melting pot. Il team Qatar 365 ha scoperto che qui si può trovare tutto ciò che potrebbe solleticare le tue papille gustative. Aadel Haleem ha iniziato il suo viaggio culinario al Qatar International Food Festival. Questo evento annuale evidenzia l'importanza del cibo sia per i cittadini che per i residenti del Qatar e offre loro la possibilità di assaggiare il cibo di oltre 100 bancarelle che offrono cucine provenienti tutto il mondo.

Tra le guest star dell'evento c'era la chef marocchina Najat Kaanache, che ha dato un assaggio ad Aadel del suo stile culinario d'avanguardia.

Nel suo girovagare per il parco Al Bidda, Aadel ha portato il tour gastronomico a un altro livello. "Dinner in the Sky" è proprio questo. Questa raffinata esperienza culinaria si svolge a 50 metri di altezza. Mentre fluttuano nell'aria, i commensali godono di una vista unica sullo skyline di Doha.

La mostra "Growing Kopi, Drinking Kahwa", presso il Museo Nazionale del Qatar, celebra il caffè. Dipinge un affresco degli scambi culturali intorno a questa bevanda. Laila Humairah ha scoperto che il caffè è un linguaggio universale che celebra la diversità e l’unità culturale. La mostra ripercorre il viaggio di questa amata bevanda, dalle sue secolari radici etiopi, fino all’adozione e all’adattamento in paesi come l'Indonesia e il Qatar.