Le immagini in diretta dal sud-ovest dell'Islanda durante l'eruzione del vulcano risvegliatosi a dicembre. Evacuate migliaia di persone

Nuova eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes, in Islanda, dove vivono circa 30mila persone. L'eruzione è iniziata nel primo pomeriggio di mercoledì in seguito a una serie di terremoti a nord di Grindavik, a sud della capitale Reykjavik. La cittadina di 3.800 abitanti è stata evacuata. Le autorità locali hanno riferito che la lava si è alzata per circa 50 metri nel cielo da una fessura lunga circa un chilometro.

Il sistema vulcanico di Svartsengi si è risvegliato il 18 dicembre scorso dopo quasi 800 anni di quiescenza con una serie di terremoti che hanno aperto enormi crepe nel terreno a nord-est di Grindavik, la cittadina più vicina.