Elezioni europee: von der Leyen apre a un accordo con Meloni

Durante il dibattito degli Spitzenkandidaten la presidente in carica della Commissione europea non esclude un accordo tra il Ppe e i membri di Fratelli d'Italia. Critiche all'estrema destra dagli altri candidati principali

Un accordo tra il Partito Popolare Europeo (Ppe) e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è possibile. Lo ha detto la presidente in carica della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il dibattito degli Spitzenkandidaten trasmesso in diretta giovedì in vista delle elezioni europee dal 6 al 9 giugno. La premier italiana soddisfa tre criteri per i futuri partner del Ppe ha detto von der Leyen: è a favore dell'Ue, contro la Russia di Vladimir Putin e per lo Stato di diritto.

Il Ppe è l'unico grande gruppo a non aver firmato una dichiarazione in cui si impegna a non collaborare con forze di estrema destra come i Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) e il gruppo Identità e Democrazia (Id), che si stanno battendo contro i liberali dell'Unione per diventare la terza forza nel prossimo Parlamento. I due partiti non avevano rappresentanti durante il dibattito, anche se i loro spiriti hanno dominato la discussione tra i candidati.

L'Ecr comprende gruppi come lo spagnolo Vox, il francese Reconquête e l'italiano Fratelli d'Italia, mentre l'ID include la Lega di Matteo Salvini e il Rassemblement National di Marine Le Pen.

I partiti contro Ecr e Id

I quattro candidati principali dei gruppi della Sinistra, dei Verdi, dei Liberali e Democratici di Rinnovare l'Europa e dei Socialisti e Democratici (S&D) hanno criticato von der Leyen per le sue aperture all'estrema destra.

“Non ritengo che Ecr e Id siano forze democratiche perché hanno una visione diversa dell'Europa”, ha dichiarato il candidato leader socialista Nicholas Schmit durante il dibattito.

Schmit ha assicurato che non avrebbe mai lavorato con l'estrema destra e ha chiesto a von der Leyen cosa significasse per lei essere europeista. “L'idea di Europa della Meloni non è la stessa che avete voi”. “Loro sono assolutamente contro l'Europa, vogliono smantellare l'Europa dall'interno”, ha detto il candidato liberale Sandro Gozi del partito Renaissance di Emmanuel Macron.

Ursula von der Leyen ha chiaramente indicato che non intende allearsi con l'intero gruppo Ecr, ma solo con le parti di esso che soddisfano i tre criteri, anche se lei e Meloni non condividono le stesse opinioni su questioni come i diritti Lgbtq+, ha detto.

I cinque candidati hanno discusso di argomenti che vanno dall'economia alla difesa, dalla migrazione al clima, in quella che è stata l'ultima prova di forza dei partiti prima che gli elettori si rechino alle urne dal 6 al 9 giugno.

Espulsione del partito liberale olandese Vvd “ora”, chiede Reintke

Sotto la pressione delle domande, Gozi ha ammesso che la decisione del Vvd, membro di Renew Europe, di entrare in un governo di coalizione con il partito di estrema destra di Geert Wilders è stato un “grande errore”.

“In questo parlamento diremo sempre no a un'alleanza con l'estrema destra”, ha commentato Gozi, sottolineando che non c'è ancora un governo e che il suo gruppo si sta concentrando sulle elezioni europee.

All'inizio della settimana, la presidente del suo gruppo, l'eurodeputata francese Valerie Hayer, ha annunciato che il gruppo voterà sull'eventuale espulsione del partito olandese Vvd ma solo dopo le elezioni, il 10 giugno.

Reintke ha ricordato l'esperienza della sua Germania natale durante gli anni Trenta per mettere in guardia dai pericoli di un'oscillazione verso l'estrema destra, come i sondaggi prevedono per il prossimo mandato quinquennale.

“Mandate subito un segnale molto chiaro”, ha insistito la candidata di punta dei Verdi, avvertendo i colleghi candidati di non trattare con i partiti.

Von der Leyen: Ue ha bisogno di più per finanziare la difesa

Dopo l'aggressione militare della Russia in Ucraina, l'Ue ha sostenuto finanziariamente e militarmente il Paese, impegnandosi a investire maggiormente nelle industrie e nelle capacità di difesa nazionali. Ma le parti (e gli Stati membri) hanno avuto approcci divergenti.

Gozi ha sostenuto la necessità di rafforzare la difesa attraverso legami comuni, mentre il tedesco Reintke ha parlato di un fondo di difesa europeo.

Von der Leyen ha sottolineato che ci sono solo due modi per finanziare un'espansione dell'industria della difesa del blocco: i contributi degli Stati membri o nuovi finanziamenti dell'Ue, affermando di essere più propensa a sostenere il secondo. “Penso che sia giunto il momento di parlare di risorse proprie per il livello europeo. Non si possono affidare compiti al livello europeo senza finanziarlo", ha dichiarato von der Leyen.

La presidente della Commissione ha anche ricordato l'idea della Grecia di Mitsotakis di uno scudo di difesa aerea per l'Europa come parte della necessità di accelerare gli sforzi per migliorare le capacità di difesa e sicurezza del blocco. “Dobbiamo fare in modo che la frammentazione che abbiamo nell'Ue cessi e che ci siano progetti europei comuni”, ha dichiarato.

Per Terry Reintke dei Verdi, l'Ue deve anche riformare le regole di voto in seno al Consiglio per evitare che un singolo Stato membro possa far deragliare le decisioni di politica estera, come ha fatto l'ungherese Orbán con i pacchetti di sanzioni contro la Russia.

“Dobbiamo anche porre fine all'unanimità in Consiglio quando si tratta di difesa e politica estera, non possiamo dare a persone come Viktor Orbán il diritto di veto sulla nostra sicurezza”, ha detto Reintke.

Migliorare le condizioni di vita dei cittadini dell'Ue

Nell'ultimo Eurobarometro, due delle tre principali preoccupazioni dei cittadini sono state la lotta alla povertà e la creazione di nuovi posti di lavoro, ma le questioni sociali sono passate in secondo piano rispetto alla difesa, agli affari esteri e alla sicurezza.

Schmit, che ora ricopre la carica di Commissario europeo per l'occupazione, ha sottolineato la necessità di investire nelle persone, migliorare le loro condizioni di lavoro, garantire un tenore di vita dignitoso, ridurre la povertà e offrire pari opportunità a tutti.

Il lussemburghese è stato sostenuto dal candidato di sinistra Walter Baier, che ha iniziato il suo discorso ricordando la necessità di parlare di problemi reali durante il dibattito.

Secondo Baier, le radici dell'ascesa dell'estrema destra sono sociali. “Se non diamo alle persone una vita dignitosa, un alloggio dignitoso e un lavoro sicuro, non saremo in grado di sconfiggere l'estrema destra in Europa”, ha sottolineato il candidato della sinistra europea.