Il dibattito in Eurovisione tra i principali candidati alla presidenza della Commissione Ue si svolgerà giovedì 23 maggio. Cinque i candidati sul palco ma nessun rappresentante dell'estrema destra Identità e Democrazia e dei Conservatori e Riformisti europei

Tutto pronto a Bruxelles per il dibattito in Eurovisione tra i principali candidati alla presidenza della Commissione Ue, Spitzenkandidat, in programma giovedì 23 maggio dalle 15:00 alle 16:45 nell’emiciclo del Parlamento.

Ad organizzare il dibattito l’Unione europea di radiodiffusione (Uer), che ha confermato la partecipazione di cinque candidati: Walter Baier di Sinistra europea; Sandro Gozi di Renew Europe Now; Ursula von der Leyen del Partito popolare europeo; Terry Reintke dei Verdi europei e Nicolas Schmit del Partito del socialismo europeo. I cinque si confronteranno su diversi temi: economia e lavoro, difesa e sicurezza, clima e ambiente, democrazia e leadership, migrazione e frontiere, innovazione e tecnologia.

Dibattito in Eurovisione: come si svolgerà

Per quanto riguarda le domande saranno poste dal pubblico in aula e non solo. Saranno infatti inviate anche tramite i social media oltre che dai due moderatori. I candidati dovranno inoltre affrontare quesiti individuali da parte dei giornalisti nei cosiddetti segmenti “Spotlight”, un nuovo format del dibattito di quest'anno.

I candidati parleranno in inglese, la traduzione sarà fornita in 24 lingue. Il dibattito sarà moderato da Martin Řezníček (Tv ceca) e Annelies Beck (Vrt, Belgio).

Dibattito in Eurovisione: il programma

Per determinare la posizione dei candidati sul palco per il dibattito il 16 maggio scorso si è tenuto a Bruxelles un sorteggio organizzato dall’Uer presso il Parlamento europeo.

La posizione dei candidati sul palco sarà, da sinistra a destra: Ursula von der Leyen, Nicolas Schmit, Terry Reintke, Sandro Gozi, Walter Baier.

Il primo candidato a intervenire per ogni segmento tematico sarà: Nicolas Schmit, seguito da Sandro Gozi, Ursula von der Leyen, Walter Baier, Terry Reintke.

L’ordine delle interviste “spotlight” sarà: Nicolas Schmit, Sandro Gozi, Terry Reintke, Ursula von der Leyen, Walter Baier.

L'evento sarà trasmesso su EbS e Ebu con le targhette dei nomi dei partecipanti sullo schermo e altri elementi grafici essenziali. Sarà inoltre trasmesso sul sito web del Parlamento.

Il Centro multimediale del Parlamento fornirà inoltre un feed con la lingua dei segni internazionale e il velotipo (trascrizione dal vivo in inglese), nonché versioni sottotitolate nelle lingue ufficiali dell’Ue.

Dibattito in Eurovisione: assenti i rappresentanti di Identità e Democrazia e dei Conservatori e Riformisti europei

Nessun rappresentante dell'estrema destra Identità e Democrazia o dei Conservatori e Riformisti europei parteciperà al dibattito. Anche il candidato dell'Alleanza libera europea Maylis Roßberg sarà assente. Per i primi due partiti l'Uer ha dichiarato in un comunicato che "si sono rifiutati di nominare un candidato di spicco e quindi non possono partecipare a questo dibattito".

Secondo l'eurodeputato di Id Vistisen dietro ci sarebbe una motivazione politica: "La vedo più come una censura politica per escludere il 20-25 per cento dell'elettorato europeo - ha affermato Anders Vistisen - In queste elezioni nessun partito segue tutte le regole dei candidati principali".

Nel caso di Alleanza libera europea, l'Uer sostiene che a ciascun gruppo rappresentato al Parlamento europeo sia stato chiesto di proporre un candidato principale: "I partiti di questi gruppi hanno scelto il candidato principale. Per il gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea, il candidato principale proposto era Terry Reintke del partito dei Verdi europei", ha dichiarato Unione europea di radiodiffusione a Euronews.