Aereo fuori pista a Dakar in Senegal. 10 feriti tra le 85 persone a bordo. Si riaccendono le polemiche sulla sicurezza degli aerei Boeing dopo una serie di di incidenti e le tragedie del 737 Max del 2018-2019

Un aereo con 85 persone a bordo è uscito di pista giovedì in Senegal durante il decollo, ferendo dieci persone.

L'incidente ha riguardato un Boeing 737-300 di proprietà di Transair, noleggiato da Air Senegal, che era diretto a Bamako in Mali. L'aeroporto Blaise Diagne di Dakar ha dichiarato che è in corso un'indagine per determinare le cause dell'accaduto.

Un video condiviso sui social media mostra un aereo con il logo della Transair, fermo sull'erba con un'ala ricoperta di schiuma antincendio.

Sempre giovedì in Turchia 190 persone sono state evacuate da un Boeing 737-800 della Corendon Airlines dopo lo scoppio di uno dei pneumatici durante l'atterraggio all'aeroporto di Gazipasa, nel sud del Paese.

Mercoledì un Boeing 767 cargo della compagnia FedEx era atterrato in emergenza all'aeroporto di Istanbul dopo un problema al carrello anteriore.

Boeing in crisi dopo la serie di incidenti del 737 Max

La notizia piomba tra le polemiche sulla sicurezza della Boeing. A gennaio, poco dopo il decollo negli Stati Uniti, un portellone di un Boeing 737 Max 9 dell'Alaska Airlines si era staccato in volo senza causare vittime.

Una versione precedente dell'aeromobile del costruttore statunitense, progettata con un nuovo sistema di navigazione su cui i piloti non aveva ricevuto una formazione adeguata secondo le inchieste che sono seguite, aveva causato due tra le maggiori tragedie dell'aviazione civile.

Un primo aereo della Lion Air era precipato in Indonesia nell'ottobre 2018, uccidendo 189 persone. Pochi mesi dopo, nel marzo 2019, era toccato a un volo della Ethiopian Airlines, di cui il comandante aveva perso il controllo poco dopo il decollo causando 157 vittime.

A fine 2020, dopo un stop di sicurezza in gran parte del mondo, il 737 Max è tornato in servizio, dopo che la Boeing ha apportato modifiche al sistema di controllo di volo.

L'incidente in Senegal è avvenuto poche ore dopo la denuncia di un ex addetto al controllo qualità di "gravi difetti" alla fusoliera degli aerei Boeing, tollerati tuttavia nello stabilimento di uno dei principali fornitori della compagnia.

La Spirit AeroSystems ha replicato all'inchiesta delle emittenti inglese Bbc e statunitense Cbs dichiarando di essere "fortemente in disaccordo" con le accuse.