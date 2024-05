Pesanti combattimenti sul fronte orientale dove la Russia sta per il momento respingendo la controffensiva ucraina a Vovchansk, nella regione di Kharkiv. Domenica almeno dieci civili sono morti e altri 25 risultano feriti. Kiev colpisce la raffineria di petrolio russa di Slavyansk, impianto fermo

PUBBLICITÀ

Sono sempre più feroci i combattimenti nella regione di Kharkiv, dove la Russia sta cercando di sfondare il fronte nordorientale con attacchi aerei e via terra sempre più duri. Mosca continua a penetrare nelle linee nemiche respingendo la controffensiva ucraina intorno alla città di Vovchansk. Anche più a sud, nel Donetsk, l'esercito russo avrebbe migliorato le proprie posizioni.

Nella notte tra domenica e lunedì Kiev ha abbattuto tutti e 29 i droni russi di tipo Shahed lanciati sulle regioni di Odessa, Mykolaiv, Poltava e Leopoli. Mosca ha invece dichiarato di aver abbattuto sette droni ucraini sulle regioni di Belgorod e Kursk.

Attacchi russi su Kharkiv, Kiev colpisce raffineria russa

Sono almeno dieci le persone morte domenica nella regione di Kharkiv. Cinque civili, tra cui una donna in gravidanza, sono morti in un centro ricreativo nella comunità di Malodanyliv, alla periferia della città di Kharkiv, dopo un doppio attacco missilistico. Altre sedici sono rimaste ferite tra cui un bambino di otto anni. Altre cinque persone sono morte e nove sono rimasti ferite per un attacco sui villaggi di Novoossynove e Kivsharivka, ha affermato il governatore della regione di Kharkiv Oleg Synegoubov.

L'Ucraina sta tentando di contrattaccare ed è tornata a prendere di mira le raffinerie di petrolio russe, questa volta colpendo quella di Slavyansk nel Krasnodar, una delle più grandi della Russia meridionale. Kiev avrebbe mirato in particolare agli impianti di distillazione. L'impianto è al momento fermo in attesa che le autorità valutino i danni.

Anche l'aeroporto militare di Kushchevsk è stato colpito. Si tratta del secondo attacco a interessare i due siti nelle ultime tre settimane.