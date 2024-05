Di Euronews

Il sindaco di Londra rieletto per il terzo mandato. Criticato dall'opposizione per l'aumento della criminalità e le proteste pro-Palestina. Khan ha rivendicato i successi ottenuti da quando ha preso il posto di Boris Johnson

Sabato il laburista Sadiq Khan ha vinto il suo terzo mandato come sindaco di Londra, nel Regno Unito. È stato eletto dopo aver ottenuto poco più di un milione di voti, pari a quasi il 44 per cento dell'affluenza alle urne. Khan ha ottenuto l'11 per cento di vantaggio sul suo principale sfidante, Susan Khan del partito conservatore.

Cosa ha fatto Khan per Londra

I sostenitori dicono che ha ottenuto numerosi risultati, tra cui la costruzione di case, la gratuità dei pasti scolastici, il controllo dei costi di trasporto e il sostegno alle minoranze londinesi.

I critici sostengono che ha portato a un'impennata della criminalità in città, che è contrario all'uso dell'automobile e che ha inutilmente permesso che le manifestazioni pro-palestinesi diventassero una caratteristica regolare nei fine settimana.

Khan: "Risposto alla paura con i fatti"

"Abbiamo affrontato una campagna di negatività senza sosta, ma non potrei essere più orgoglioso del fatto che abbiamo risposto alla paura con i fatti, all'odio con la speranza e ai tentativi di dividere con gli sforzi di unire", ha dichiarato Khan alla dichiarazione del risultato finale.

"Abbiamo condotto una campagna in linea con lo spirito e i valori di questa grande città, una città che considera la propria diversità non come una debolezza, ma come un'onnipotente forza, che rifiuta il populismo di destra e guarda avanti, non indietro", ha aggiunto il primo cittadino.

Khan ha sostituito l'ex primo ministro del Regno Unito Boris Johnson come sindaco della capitale nel 2016. Sabato sono stati rieletti anche i sindaci laburisti di altre regioni del Regno Unito, come Liverpool, Greater Manchester e West Yorkshire.