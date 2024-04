Dopo essere stata rispettata per secoli come la culla della gastronomia moderna e l'apice della cucina, la Francia ha intenzione di inviare all'estero degli chef per migliorare la loro cultura culinaria e migliorare i piatti tradizionali serviti in patria

Dalla mirepoix alla mise en place; dalla Guida Michelin alle cinque salse madri: la cucina francese è stata a lungo considerata l'apice della gastronomia. Alcuni considerano la Francia la patria del miglior cibo del pianeta.

Per secoli, aspiranti chef di tutto il mondo hanno frequentato le sue scuole di cucina, come Le Cordon Bleu di Parigi, per essere formati secondo gli elevati standard della gastronomia francese. Ma ora, di fronte alla crescente concorrenza e alla critica di avere menu stanchi e poco fantasiosi, il governo del presidente Emmanuel Macron vuole mandare gli chef del Paese all'estero per imparare dal resto del mondo.

Con un duro colpo all'hauteur francese, il ministro dell'Economia Olivia Grégoire ha annunciato l'intenzione di permettere ai migliori talenti del Paese di scoprire e riportare i trucchi del mestiere in altri Paesi. "La gastronomia francese ha dovuto affrontare l'ascesa della gastronomia straniera dalla fine degli anni Novanta e si è trovata indietro rispetto alle prestazioni e all'influenza di altri Paesi", ha ammesso la Grégoire in una conferenza stampa.

Al Bocuse d'Or, il campionato mondiale biennale degli chef che si tiene a Lione, i cuochi francesi hanno vinto solo due volte negli ultimi 15 anni, nonostante il vantaggio della casa. "Sarebbe un errore adagiarsi sugli allori e noi intendiamo riaffermare la nostra preminenza", ha aggiunto Grégoire.

"È un dato di fatto: i nostri concorrenti hanno ambizione e mezzi e stanno sviluppando strategie efficaci per far brillare le loro cucine. Tocca a noi essere ambiziosi, volenterosi e armati per questa competizione su scala mondiale", ha dichiarato Alain Ducasse, uno degli chef più apprezzati di Francia.

Una nuova risoluzione del governo francese, che richiederebbe ai ristoranti di riportare quanto cibo viene cucinato in casa, dovrebbe rivelare che la metà dei ristoranti del Paese prepara pasti freschi.

Secondo lo chef due stelle Michelin Thierry Marx, solo la metà dei 175mila ristoranti francesi serve cibo fatto in casa. "Molti di loro soffrono perché vengono paragonati in termini di prezzo ad altri che utilizzano piatti pronti, o addirittura cibi ultra-lavorati senza informare i clienti", ha spiegato.

Guardando dall'altra parte della Manica, i francesi stanno addirittura pensando di chiedere consiglio alla Gran Bretagna su come salvare la loro cucina stagnante. Nonostante un sondaggio del mese scorso abbia mostrato che i francesi classificano il cibo britannico come il peggiore, il ministro dell'Economia e delle Finanze valuta il suo talento nella mixology.

"Se i migliori cocktail si trovano nel Regno Unito, allora i nostri giovani apprendisti devono potersi recare lì per cinque mesi per perfezionare le loro abilità", ha dichiarato Bruno Le Maire.

I francesi stanno cercando consigli in tutta Europa. Nello stesso periodo in cui il loro successo al Bocuse d'Or è diminuito, la Danimarca e la Norvegia si sono aggiudicate cinque degli otto premi potenziali.

Il governo ha stanziato 1,5 milioni di euro di fondi pubblici per il programma che prevede l'invio di chef francesi all'estero, la creazione di un centro di formazione per giovani talenti e la creazione di un istituto di alta gastronomia.

Resta da vedere se questi fondi saranno sufficienti per riportare la Francia in cima alla piramide alimentare, anche se il governo si aspetta che i finanziamenti privati integrino l'investimento.

La gastronomia francese rappresenta ancora una parte importante del soft power del Paese. Un punto che non sfugge al Paese, che ha candidato Il sapore delle cose come miglior film internazionale agli Oscar di quest'anno al posto di Anatomia della caduta.

Mentre Anatomia della caduta ha fatto incetta di premi - tra cui la Palma d'Oro di Cannes - per la sua cruda rappresentazione del sistema giudiziario, Il sapore delle cose è stata una gloriosa cavalcata attraverso i panorami e gli odori di una cucina gourmet francese alla fine del XIX secolo. Con Juliette Binoche e un'Alaska al forno preparata in modo decadente, è stato un film sontuoso, ma il fatto che abbia avuto la precedenza sul superiore Anatomia di una caduta la dice lunga sull'orgoglio del Paese per la sua cucina.

I francesi possono vantare la loro cucina come la migliore del mondo, e quando è fatta bene può essere sublime. Ma se si lascia riposare sugli allori, la nazione rischia di far assomigliare la propria cucina a una salsa olandese fredda: un tempo lussuosamente untuosa, ora brodaglia rappresa.