Di Euronews Agenzie: AP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

All'inizio del mese l'Ue ha avviato i colloqui per discutere la prossima serie di sanzioni contro la Russia: per la prima volta valutano restrizioni al lucroso settore del gas del Paese

PUBBLICITÀ

Il Presidente russo Vladimir Putin ha celebrato lo sviluppo del settore energetico del Paese nel corso di un incontro con i funzionari governativi, dichiarando che, nonostante le sanzioni e la volatilità dei mercati energetici globali e regionali, l'energia russa è in "costate sviluppo".

"L'economia russa è in crescita, i bisogni aumentano e sono soddisfatti dal complesso dei combustibili e dell'energia", ha detto ai ministri. Putin ha dichiarato che il volume della produzione di gas è cresciuto dell'8 per cento nei primi quattro mesi dell'anno rispetto al 2023, mentre gli indicatori dell'industria petrolifera sono "stabili".

Osservazioni che arrivano nel giorno in cui il governo ha dato istruzioni alla società statale Gazprom di non pagare i dividendi agli azionisti per l'anno scorso, dopo che l'azienda ha registrato la sua prima perdita annuale dal 1999.

Il colosso del Gas russo ha riportato perdite per circa 7 miliardi di dollari nel 2023. Si ritiene siano dovute al calo della vendita di gas all'Europa.

Importazioni petrolio russo verso Ue crollate dell'82 per cento

Le importazioni di petrolio russo nell'Ue sono crollate di un incredibile 82 per cento, passando da una media mensile di 8,7 milioni di tonnellate nel secondo trimestre del 2022 ad appena 1,6 milioni di tonnellate nello stesso periodo del 2023.

L'Ue ha imposto sanzioni alle aziende russe del petrolio e del carbone in risposta all'invasione dell'Ucraina, nel tentativo di bloccare entrate essenziali per sostenere gli sforzi bellici di Mosca in Ucraina.

Da allora, il blocco sta esplorando modi per diversificare le sue forniture energetiche e ridurre la sua dipendenza dall'energia russa. Ciò include la stipula di nuovi accordi con Paesi come la Norvegia, il Kazakistan e l'Arabia Saudita.

Sanzioni europee al Gnl russo

All'inizio di maggio ha avviato i colloqui per discutere la prossima serie di sanzioni, che per la prima volta prenderanno di mira il gas russo. La proposta in discussione rompe un tabù a lungo mantenuto da Bruxelles, poiché il gas russo è stato finora risparmiato da qualsiasi restrizione, nonostante i ripetuti appelli di Polonia, Paesi baltici, Paesi nordici e, soprattutto, Ucraina.

Il piano progettato dalla Commissione europea tuttavia, non prevede un divieto assoluto di importazione, come fatto in precedenza per carbone il carbone e il petrolio marittimo.

L'obiettivo è invece quello di vietare i trasbordi di gas naturale liquefatto russo, ovvero la pratica di riesportare il Gnl che transita nei porti dell'Ue verso altri Paesi. Belgio, Francia e Spagna sono stati i principali hub per l'ingresso del Gnl russo.