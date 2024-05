Il volo partito da Londra Heathrow e diretto a Singapore è stato colpito da un fenomeno atmosferico noto come Cat (Clean air turbulence). L'SQ321 è atterrato d'emergenza martedì a Bangkok. Secondo gli esperti, le turbolenze sono sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico

Una grave turbolenza ha colpito martedì un volo Singapore Airlines, decollato lunedì sera da Londra, provocando un morto e una cinquantina di feriti tra le persone a bordo e costringendo l'aereo a un atterraggio d'emergenza a Bangkok, in Thailandia.

L'uomo deceduto è un viaggiatore inglese di 73 anni.

Cosa è accaduto al volo SQ321 della Singapore Airlines

Non è ancora chiaro cosa sia successo a bordo del Boeing 777-300ER che era diretto da Heathrow a Singapore con 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio a bordo.

Dai siti specializzati nel tracciamento delle rotte aeree e da alcune testimonianze si evince che il volo SQ321 è improvvisamente salito di quota e poi sceso di circa 1800 metri nel giro di tre minuti, sballottando passeggeri e membri dell'equipaggio per terra e contro le pareti del velivolo.

In quel momento il segnale per l'invito a indossare le cinture non era attivo, essendosi trattato di una turbolenza particolare e del tutto improvvisa.

Foto scattate dai passeggeri e diffuse da media locali mostrano persone aggrappate ai sedili, chiazze di sangue sui vani portabagagli, maschere d'ossigeno penzolanti, oggetti personali sparsi per il corridoio e rifiuti rovesciati sul pavimento.

"Singapore Airlines porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia della persona deceduta. Ci scusiamo profondamente per l'esperienza traumatica che i nostri passeggeri e membri dell'equipaggio hanno subito su questo volo", ha dichiarato la compagnia aerea in un comunicato, aggiungendo che sta lavorando con le autorità thailandesi per fornire tutta l'assistenza necessaria.

Quanto è pericolosa una turbolenza durante un volo aereo?

Secondo le prima valutazioni degli esperti, si è trattato di un fenomeno noto come "Clean air turbulence" (in gergo Cat), per cui si intende una turbolenza che avviene in una zona dove non ci sono nuvole e dunque in condizioni meteo apparentemente calme.

Questa situazione è particolarmente pericolosa perché, a differenza della turbolenza durante una tempesta, è quasi impossibile da rilevare per gli strumenti di telerilevamento dell'aviazione.

È anche difficile prevedere quando colpirà, perché è causata da vortici su piccola scala che sono troppo localizzati per essere calcolati dalla maggior parte dei modelli meteorologici.

Le turbolenze stanno peggiorando a causa dei cambiamenti climatici

L'anno scorso uno studio condotto dai meteorologi dell'Università di Reading nel Regno Unito ha rilevato che i cieli sono fino al 55 per cento più turbolenti rispetto a quattro decenni fa a causa dei cambiamenti climatici.

L'aria più calda causata dalle emissioni di anidride carbonica sta alterando le correnti d'aria, esacerbando i casi di turbolenza imprevista come quella che ha colpito il volo Londra-Singapore.

Il fenomeno si è aggravato specialmente sull'Atlantico settentrionale, una delle rotte di volo più trafficate al mondo verso il Nord America, ma anche sui cieli di Europa, Medio Oriente e Atlantico meridionale.

"Dovremmo investire in sistemi migliori di previsione e rilevamento delle turbolenze per evitare voli più accidentati nei prossimi decenni", ha spiegato Paul Williams, scienziato dell'Università di Reading, coautore dello studio.

"Le compagnie aeree dovranno iniziare a pensare a come gestire l'aumento della turbolenza, che costa al settore da 150 a 500 milioni di dollari [da 134 a 465 milioni di euro] all'anno solo negli Stati Uniti", afferma Mark Prosser, meteorologo dell'Università di Reading che ha condotto lo studio.

"Ogni minuto in più trascorso in mezzo alle turbolenze aumenta l'usura dell'aereo e il rischio di lesioni per i passeggeri e gli assistenti di volo".

Oltre un terzo degli incidenti aerei dal 2009 causato da turbolenze

Gli incidenti aerei dovuti a turbolenze causate dal maltempo sono il tipo più comune, secondo uno studio del 2021 del National Transportation Safety Board, citato dall'agenzia Reuters.

Dal 2009 al 2018, l'agenzia statunitense ha riscontrato che la turbolenza ha rappresentato più di un terzo degli incidenti aerei riportati e la maggior parte di essi ha provocato uno o più feriti gravi.

La Federal Aviation Administration aggiunge che tra il 2009 e il 2021 146 passeggeri e membri dell'equipaggio sono rimasti gravemente feriti in incidenti causati da turbolenze.

Singapore Airlines non ha registrato incidenti gravi negli ultimi anni. L'ultimo con vittime è stato un volo da Singapore a Los Angeles via Taipei, che si è schiantato il 31 ottobre 2000 all'aeroporto internazionale di Taiwan Taoyuan dopo aver tentato di decollare dalla pista sbagliata. L'incidente uccise 83 delle 179 persone a bordo.

I precedenti dell'incidente subito dal volo Londra-Singapore

Nel dicembre 2022, venti persone sono state ricoverate in ospedale a causa di una turbolenza su un volo Hawaiian Airlines da Phoenix a Honolulu.

Nell'agosto 2023, 11 persone hanno dovuto essere ricoverate in ospedale dopo che un volo Delta ha incontrato aria agitata durante la discesa ad Atlanta.

Le ferite riportate includono tipicamente lacerazioni cutanee, fratture, concussioni e ferite alla testa.