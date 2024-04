In una conferenza stampa con il contrammiraglio Vasileios Gryparis, comandante della missione Aspides, l'alto rappresentante Ue Josep Borrell ha dichiarato che in meno di due mesi la missione navale europea ha scortato 68 navi

"In meno di due mesi la missione Aspides ha respinto undici attacchi e scortato 68 navi, in linea con il suo mandato difensivo: è un livello di impegno importante, anche dal punto di vista del rischio". Lo ha detto lunedì 8 aprile l'alto rappresentante Ue Josep Borrell in una conferenza stampa con il contrammiraglioVasileios Gryparis, comandante della missione Aspides.

Aspides mostra la nostra volontà e capacità di proteggere gli interessi dell'Europe ed è un esempio della capacità dell'Ue di essere un fornitore di sicurezza marittima Josep Borrell Alto rappresentante Ue

Borrell: missione Aspides non è un gioco

Secondo i numeri forniti da Borrell, da quando sono iniziati gli attacchi degli Houthi, è raddoppiato il costo della spedizione di un container dalla Cina all'Europaa causa della necessità di doppiare il Capo di Buona Speranza. Il prezzo di una assicurazione è invece aumentato del 60 per cento. Prima della crisi le navi che transitavano ogni giorno nel Mar Rosso erano settanta contro le 35 attuali.

"Il canale di Suez vale il 13 per cento del traffico commerciale globale", ha ricordato Borrell precisando che la missione Aspides "non è un gioco". "Le nostre navi devono affrontare fuoco vero, devono abbattere i missili o i droni lanciati verso i vascelli che scortano", ha concluso l'alto rappresentante Ue.