Di euronews

Gianfranco Fini è stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi per riciclaggio per il caso della Casa a Montecarlo, 5 anni alla compagna Elisabetta Tulliani. L'accusa aveva chiesto otto anni per l'ex presidente della Camera

I giudici della quarta sezione penale del tribunale di Roma hanno condannato a due anni e 8 mesi l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per l'accusa di riciclaggio in merito alla vicenda della casa di Montecarlo.

Condannati anche la compagna Elisabetta Tulliani, a 5 anni. Sei anni al padre Sergio e al fratello della donna, Giancarlo Tulliani.

La Procura di Roma nella scorsa udienza aveva sollecitato una condanna a otto anni di reclusione per Fini, che oggi era in aula, e nove anni anni per Tulliani. Dieci anni di reclusione sono stati chiesti invece per Giancarlo Tulliani, fratello della compagna di Fini e cinque per il padre Sergio. Per tutti è contestato il reato di riciclaggio.

La vicenda al centro dell'inchiesta che ha portato al processo risale al 2008 ed è legata alla compravendita di un appartamento a Montecarlo, lasciato in eredità al disciolto partito di Alleanza Nazionale dalla contessa Annamaria Colleoni. La sentenza è arrivata dopo sette anni dall'inizio del processo.

Il caso della Casa di Montecarlo risale al 2008

Il reato al centro dell'inchiesta che risale al 2008 e che ha portato alla condanna dell'ex presidente della Camera è il riciclaggio.

Il caso monta dopo la compravendita di un appartamento a Montecarlo, lasciato in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni al disciolto partito di Alleanza Nazionale, di cui Fini era leader. Secondo l'accusa, la casa fu poi venduta a Gianfranco Tulliani per circa 300mila euro attraverso una società off-shore legata a Francesco Corallo, noto come 're delle slot machine'.

La casa si trova in Boulevard Princesse Charlotte 14: per l'accusa Tulliani la comprò a un prezzo molto più basso del valore reale per poi rivenderla a oltre un milione di dollari. Fini si è sempre dichiarato all'oscuro di tutto e di aver scoperto solo nel 2010 che Tulliani ne era diventato proprietario.

Giancarlo Tulliani, fratello della compagna di Fini è latitante e Dubai.