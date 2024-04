Di Euronews

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha esteso la sospensione momentanea dei voli da e per Teheran, in Iran. Il motivo sarebbe "l'attuale situazione in Medio Oriente"

La compagnia di bandiera tedesca Lufthansa ha deciso di sospendere momentaneamente i voli da e per Teheran, in Iran, "a causa dell'attuale situazione in Medio Oriente". La cancellazione dei voli sarà in vigore almeno fino a sabato 13 aprile: la decisione è stata estesa l'11 aprile, quando la sospensione sarebbe dovuta cessare.

L'allerta nell'area è massima dopo l'attacco aereo del primo aprile scorso sul consolato iraniano a Damasco che ha ucciso sette persone, tra cui due comandanti del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica.

"Monitoriamo costantemente la situazione in Medio Oriente e siamo in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei nostri ospiti e dei membri dell'equipaggio è la massima priorità di Lufthansa", ha detto un portavoce della compagnia tedesca.

Firmato accordo per gli assistenti di volo Lufthansa

Nella giornata di giovedì 11 aprile è stato inoltre raggiunto un accordo per gli assistenti di volo di Lufthansa: come annunciato dal sindacato di categoria "Ufo", l'intesa di tre anni prevede per i 19 mila dipendenti aumenti retributivi graduali del 17,4 per cento e il miglioramento di alcune indennità. Concordato anche il pagamento di un premio di compensazione dell'inflazione di 3mila euro appena possibile. Negli ultimi mesigli assistenti di volo hanno protestato ripetutamente: il sindacato di categoria aveva chiesto un aumento del 15 per cento su un periodo di 18 mesi oltre alla tariffa forfettaria e alle indennità più elevate.