Secondo al Arabya il raid, che è attribuito a Israele, avrebbe devastato il consolato e la residenza dell’ambasciatore. Il bilancio provvisorio è di otto vittime, ma si scava tra le macerie. "La nostra risposta sarà dura" dice l'ambasciatore

Un attacco aereo israeliano ha distrutto l'edificio dell'ambasciata iraniana a Damasco, uccidendo o ferendo tutti coloro che si trovavano all'interno. A renderlo noto sono i media statali siriani.

La televisione di Stato iraniana in lingua araba Al-Alam e la televisione panaraba Al-Mayadeen, che ha diversi reporter in Siria, hanno dichiarato che l'incursione ha ucciso il generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane, Mohammad Reza Zahedi, che ha guidato la Forza Quds d'élite in Libano e Siria fino al 2016.

Si scava tra le macerie per recuperare altri corpi

L'ambasciatore iraniano Hossein Akbari ha accusato Israele e ha dichiarato che le vittime sono per ora otto, ma i soccorritori stanno cercando altri corpi sotto le macerie.

"La risposta di Teheran sarà dura" ha commentato Akbari.

L'agenzia di stampa statale Sana, citando una fonte militare non identificata, ha detto che l'edificio nel quartiere di Mazzeh, strettamente sorvegliato, è stato raso al suolo.

L'esercito israeliano non ha commentato immediatamente. Negli ultimi anni Israele ha effettuato centinaia di attacchi contro obiettivi in Siria. Questi attacchi aerei si sono intensificati negli ultimi mesi sullo sfondo della guerra di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza e degli scontri in corso tra l'esercito israeliano e Hezbollah al confine tra Libano e Israele.

Anche se raramente rivendica le sue azioni in Siria, Israele ha dichiarato di prendere di mira le basi di gruppi militanti alleati dell'Iran come Hezbollah, che ha inviato migliaia di combattenti a sostegno delle forze del presidente siriano Bashar Assad.