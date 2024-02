Di Euronews

Sciopero Lufthansa, cancellato il 90 per cento dei voli: disagi per 100mila passeggeri. Ancora in corso le trattative salariali, i dipendenti chiedono un bonus di tremila euro una tantum per l'inflazione e un aumento dello stipendio del 12 per cento, o in alternativa 500 euro in più in busta paga