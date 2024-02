Di Maria Michela D'Alessandro

Cancellati mille voli nella sola giornata di mercoledì 7 febbraio, colpiti 100mila passeggeri: la compagnia di bandiera tedesca Lufthansa ha fatto sapere di garantire tra il 10 e il 20 per cento dei viaggi previsti

PUBBLICITÀ

In corso in Germanialo sciopero di 27 ore del personale di terra Lufthansa, la compagnia di bandiera tedesca. L'astensione dal lavoro, indetta dall'Unione dei sindacati del settore dei servizi (Ver.di), è iniziata alle 4:00 di mattina del 7 febbraio e terminerà alle 7:10 di giovedì 8. Il sindacato ha minacciato di estendere gli scioperi se il consiglio di amministrazione della compagnia aerea non migliorerà in modo significativo l'attuale offerta salariale per il personale di terra.

L'annuncio dei disagi a causa dello sciopero da parte di Lufthansa

Cancellati mille voli

I voli cancellati da Lufthansa sono circa mille: i passeggeri rimasti a terra mercoledì 7 febbraio sarebbero invece oltre 100mila.

Prima dello sciopero la compagnia di bandiera tedesca aveva comunicato che avrebbe garantito tra il 10 e il 20 per cento dei viaggi programmati. Tra gli aeroporti colpiti iprincipali hub del Paese, Francoforte e Monaco di Baviera, insieme a quelli di Berlino, Amburgo e Düsseldorf.

Cosa chiedono i sindacati

Nella vertenza salariale in corso, l'unione dei sindacati del settore dei servizi chiede un aumento delle retribuzioni del 12,5 per cento: almeno 500 euro al mese in più in busta paga per un anno e un bonus una tantum per inflazione di 3mila euro.

La compagnia ha offerto il 13 per cento in più di retribuzione per tre anni e un bonus inflazione.

Il prossimo round di negoziati è previsto per lunedì prossimo.