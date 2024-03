Ilaria Salis è arrivata in tribunale in manette e incatenata trascinata da un agente. I giudici sono chiamati a decidere se concedere gli arresti domiciliari all'attivista antifascista italiana

Manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie e una catena tirata da un agente come un guinzaglio esattamente come accaduto nell'udienza del 29 gennaio. È entrata così in aula Ilaria Salis, 39 anni, docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra.

L'attivista antifascista ha dato il permesso scritto ai mezzi d'informazione italiani di pubblicare le immagini che la ritraggono "con le manette e tutte le catene che eventualmente decideranno di mettermi in occasione dell'udienza del 28 marzo 2024".

Il destino di Ilaria Salis passa da due udienze programmate in questa data, una in Ungheria e l'altra in Italia.

La 39enne insegnante milanese, detenuta in attesa di giudizio per il pestaggio di due neonazisti ungheresi nel 2023, deve comparire davanti al tribunale di Budapest come accaduto il 29 gennaio, quando le immagini di lei in catene avevano fatto il giro del mondo.

Nelle stesse ore in Corte d'Appello a Milano si giudica la richiesta di estradizione in Ungheria di Gabriele Marchesi, 23 anni, arrestato sulla base di un mandato di cattura europeo come complice di Salis.

Amici e legali di Ilaria Salis minacciati a Budapest

"Stai zitto o ti spacco la testa": è quanto un gruppo di pochi estremisti di destra ha detto al gruppo composto dai legali e amici di Ilaria Salis al loro arrivo al tribunale di Budapest, dove oggi è prevista la seconda udienza del processo per l'attivista milanese. "Ci aspettavano e ci hanno insultato e minacciato in ungherese," ha detto l'avvocato Eugenio Losco.

"Ci hanno fatto delle riprese con i telefonini, ci hanno ripreso e il nostro traduttore ci ha detto che ci stavano minacciando", ha proseguito Losco. Del gruppo di una quindicina di persone italiane minacciate faceva parte anche Zerocalcare, oltre a esponenti di Giuristi democratici.

Le lettere dal carcere di Ilaria Salis in attesa dell'udienza

"Ho la consapevolezza profonda, che dimora in fondo al cuore, di sapere quale sia la parte giusta della storia" ha scritto l'attivista antifascista in una nuova lettera pubblicata martedì dal quotidiano La Repubblica e dal Tg3 e ripresa dai media italiani.

"Sono caduta in un pozzo profondissimo" senza sapere "se esista davvero un'uscita" confida Salis nei fogli riempiti a mano, che ripercorrono i suoi tredici mesi di arresto.

Nelle ultime settimane sono emersi numerosi scritti dalla cella, una sorta di diario in cui Salis ha raccontato nel dettaglio le brutture del carcere ungherse, la nostalgia dei familiari e dell'Italia, la speranza e la paura legate al suo futuro.

I legali di Salis puntano agli arresti domiciliari in Ungheria

Il padre di Ilaria, Roberto Salis, ha dichiarato che la difesa chiederà per la figlia gli arresti domiciliari in Ungheria, al fine di ottenere il trasferimento in Italia "come concesso dalla normativa europea".

"Dopo tutto quello che è successo in Italia, dopo quanto si sono esposte, sarebbe imbarazzante per le istituzioni italiane se domani venissero negati i domiciliari a mia figlia" ha detto Salis mercoledì dopo avere visitato Ilaria in carcere.

All'udienza saranno presenti anche una delegazione di parlamentiari italiani di centrosinista e il fumettista Zerocalcare che ha dedicato alla donna il lavoro In fondo al pozzo.

Nella prima udienza, la donna si è dichiarata "non colpevole" dell'imputazione di "lesioni potenzialmente letali" ai due estremisti (che guarirono in pochi giorni e non sporsero denuncia), una fattispecie per cui la procura ha chiesto undici anni di reclusione.

La vicenda di Salis ha impegnato Roma e Budapest in un confronto diplomatico serrato, in cui l'Italia ha cercato di fare valere i diritti dell'imputata e l'Ungheria ha replicato di non gradire interferenze nè di potere intervenire sulla giustizia nazionale.

Budapest ha un conto aperto sulla garanzia dei diritti civili e del giusto processo, con l'Unione Europea che ha bloccato miliardi di euro di fondi di coesione all'Ungheria chiedendo garanzie sui diritti civili nel Paese, poi concessi in seguito a una riforma e alla necessità di fare cadere il veto sugli aiuti all'Ucraina.

Il caso di Gabriele Marchesi da cui può dipendere la sorte di Salis

La richiesta per Ilaria di scontare la pena in Italia è analoga a quanto si spera per Gabriele Marchesi, attualmente ai domiciliari, sulla cui estradizione in Ungheria deve pronunciarsi la magistratura.

A febbraio i giudici di appello di Milano hanno sospeso la decisione in attesa di sapere dalle autorità ungheresi se siano previste misure alternative alla detenzione in carcere del giovane.

Gli avvocati di Marchesi hanno depositato una memoria in cui parlano di "concreto pericolo" che il loro assistito "possa essere sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo", sul divieto di tortura o trattamenti degradanti.