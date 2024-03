La bandiera svedese è stata issata al fianco di quelle degli altri membri dell'Alleanza, a cui ha aderito ufficialmente giovedì scorso. Momento storico per Stoccolma, che dopo duecento anni abbandona la sua storica neutralità

La bandiera svedese ora sventola nel quartier generale della Nato a Bruxelles. Lunedì il segretario generale dell'Alleanza atlantica ha salutato l'adesione della Svezia con una cerimonia nella capitale belga, a cui ha partecipato il primo ministro svedese Ulf Kristersson e la principessa Vittoria di Svezia.

La Svezia è entrata ufficialmente nella Nato giovedì scorso, diventando il secondo nuovo membro ad aderire, dopo la Finlandia, dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022. È stata proprio la guerra in Ucraina e la potenziale minaccia dell'espansionismo russo a spingere Stoccolma a lasciarsi alle spalle oltre duecento anni di neutralità.

"È bello avervi qui", ha detto Stoltenberg. "Senza il vostro instancabile sostegno e impegno personale non saremmo qui. Mi rendo conto che avreste fatto gli stessi sforzi per qualsiasi Paese qualificato che avesse fatto domanda di adesione. Ma se volevate farci sentire speciali, ci siete davvero riusciti. Grazie anche a tutti gli alleati della Nato che hanno sostenuto la nostra adesione e che hanno accolto la Svezia come 32esimo membro dell'Alleanza. Siamo umili, ma anche orgogliosi", ha commentato Kristersson.