Il parlamento ungherese ha ratificato la richiesta di adesione della Svezia alla Nato, eliminando l'ultimo grande ostacolo all'adesione del paese nordico che vuole entrare nell'Alleanza atlantica dopo l'invasione russa dell'Ucraina

Il Parlamento ungherese ha votato lunedì per ratificare la richiesta di adesione della Svezia alla Nato, ponendo fine a più di 18 mesi di ritardi.

Il voto, passato con 188 voti a favore e sei contrari, è arrivato al culmine di mesi di sforzi, internazionali e nazionali, per convincere il governo nazionalista a rimuovere il blocco all'adesione della Svezia.

Una "giornata storica" per la Svezia: il primo ministro commenta l'adesione alla Nato

Il governo del primo ministro Viktor Orbán aveva presentato i protocolli per l'approvazione dell'ingresso della Svezia nella Nato nel luglio 2022, ma la questione si era arenata in parlamento per l'opposizione dei deputatidel partito di governo.

Per l'ammissione di nuovi Paesi è necessario il sostegno unanime di tutti i membri della Nato e l'Ungheria è l'ultimo dei 31 membri dell'alleanza a dare il suo appoggio, dopo che la Turchia ha ratificato la richiesta il mese scorso.

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson l'ha definita "una giornata storica".

"Siamo pronti ad assumerci la nostra parte di responsabilità per la sicurezza della Nato", ha scritto Kristersson in un post su X.

Le critiche alla democrazia ungherese hanno rimandato il voto sull'adesione

Orbán, un populista di destra che ha stretti legami con la Russia, ha affermato che le critiche alla democrazia ungherese da parte di politici svedesi hanno inasprito le relazioni tra i due Paesi e hanno portato alla riluttanza dei deputati del suo partito, Fidesz.

Ma il voto di lunedì ha rimosso l'ultimo ostacolo all'adesione per la Svezia che, insieme alla vicina Finlandia, ha chiesto per la prima volta di entrare a far parte dell'alleanza nel maggio 2022, pochi mesi dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia.

Rivolgendosi ai deputati prima del voto, Orbán ha dichiarato che "La cooperazione militare tra Svezia e Ungheria e l'adesione della Svezia alla Nato rafforzano la sicurezza dell'Ungheria".

Venerdì Ulf Kristersson, primo ministro svedese, ha incontrato Orbán nella capitale ungherese, Budapest, dove i due sembrano aver raggiunto una riconciliazione decisiva dopo mesi di tensioni diplomatiche.

"Essere un membro della Nato insieme a un altro Paese significa essere pronti a morire l'uno per l'altro", ha detto Orbán. "Un accordo sulla difesa e sulle capacità militari aiuta a ricostruire la fiducia tra i due Paesi".