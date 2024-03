Golfo di Aden: tre morti nell'attacco Houthi alla True confidence

Di Euronews

Arrivata la conferma da parte del Dipartimento dei lavoratori migranti delle Filippine della morte di due connazionali, altri due sono in gravi condizioni. Portavoce Houthi: continueremo a condurre attacchi contro le navi legate a Israele nel mar Rosso fino alla fine della guerra a Gaza

“La mattina del 6 marzo un missile balistico antinave lanciato da un’area dello Yemencontrollata dai ribelli Houthi ha colpito la nave mercantile True Confidence, battente bandiera delle Barbados e controllata da interessi liberiani”, ha affermato lo il Centro di comando degli Stati Uniti (Centcom) che opera nella regione. Nell'attacco avvenuto nel Golfo di Aden e rivendicato dai ribelli yemeniti, sono rimasti uccisi tre membri dell'equipaggio della nave greca. Il bilancio dei feriti è di almeno quattro persone.

La conferma della morte di due filippini membri dell'equipaggio della True confidence è arrivata dal Dipartimento dei lavoratori migranti delle Filippine (Dmw), mentre altri due connazionali sono tra i gravemente feriti. La terza vittima è vietnamita.

Il portavoce del dipartimento di Stato Usa Matthew Millerha condannato l'attacco, promettendo una risposta. "Continueremo a lavorare per punire i ribelli per i loro attacchi, che mettono a rischio il commercio internazionale, la libertà di navigazione e la vita delle persone", ha dichiarato Miller durante un briefing con la stampa.

Houthi: gli attacchi continuano fino alla fine della guerra a Gaza

Dopo l'attacco alla nave mercantile, un portavoce degli Houthi ha ribadito che il gruppo continuerà a condurre attacchi contro le navi legate a Israele in Mar Rosso fino alla fine della guerra a Gaza.

I ribelli hanno inoltre accusato gli Stati Uniti per aver sostenuto i "crimini genocidi" di Israele: "Riteniamo l'America responsabile delle ripercussioni di tutto ciò che accade nel Mar Rosso - ha detto il portavoce Abdul Salam in un post su X -. Il mondo non deve dimenticare i crimini genocidi commessi da Israele contro il popolo di Gaza, con il pieno sostegno americano".