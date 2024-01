Di Giorgia Orlandi e Maria Michela D'Alessandro

Il reportage di Euronews dal porto di Trieste, il principale scalo petrolifero italiano sempre più dipendente dal traffico marittimo internazionale

PUBBLICITÀ

Si tratta dell’hub per i commerci globali maggiormente interconnesso con il resto d’Europa: stiamo parlando del **porto di Trieste,**il primo porto ferroviario del continente con un bacino di mercato per il 90 per cento localizzato fuori dall’Italia.

Se con la guerra in Ucraina il porto italiano è diventato l’accesso all’Europa orientale, la crisi nel Mar Rosso potrebbe danneggiare anche lo scalo portuale italiano del nord-est, cresciuto a dismisura negli ultimi anni.

Tra le conseguenze principali dei raid di Stati Uniti e Regno Unito sulle basi degli Houthi in Yemen, in risposta agli attacchi alle navi nel Mar Rosso, ci sono i tempi più lunghi delle rotte commerciali. Nonostante quelladel Canale di Suez sia infatti una delle vie fondamentali per il commercio globale, nelle ultime settimane molte imbarcazioni stanno scegliendo di evitarla a causa della insicurezza dell'area e degli alti costi delle assicurazioni.

Il porto di Trieste

Il 40 per cento dell’import-export italiano passa dal Mar Rosso (circa il 12 per cento di quello mondiale) con un giro di affari di miliardi di euro - iltraffico lungo la rotta che passa per il Canale di Suez sarebbe già diminuito di circa la metà dall'intensificarsi della crisi nell'area.

Per quanto riguarda l'Italia i porti di Taranto, Gioia Tauro, Genova e Brindisi potrebbero subire le conseguenze più gravi del blocco o della minore operatività dello stretto di Bab al Mandeb che collega l’Europa all’Asia orientale.

Diverso il caso di Trieste: l’aumento delle navi che devono affrontare un percorso più lungo non è infatti un problema per l'hub italiano. Secondo gli esperti a preoccupare sono gli scenari a lungo termine.