Gaza: Stati Uniti pronti a inviare aiuti con gli aerei, Oms nell'ospedale Al-Shifa

Di Euronews

Joe Biden ha annunciato che anche gli Stati Uniti invieranno aiuti umanitari ai palestinesi tramite voli sulla Striscia. In stallo i colloqui per il cessate il fuoco. L'Oms entra nell'ospedale Al-Shifa

PUBBLICITÀ

Gli Stati Uniti inizieranno a lanciare aiuti umanitari per via aerea a Gaza "nei prossimi giorni". Lo ha fatto sapere il presidente Joe Biden durante l'incontro con la premier italiana Giorgia Meloni a Washington.

Prima degli Stati Uniti, anche l'Egitto, la Giordania, la Francia e il Regno Unito, tra gli altri, hanno effettuato lanci aerei per superare i vincoli di trasporto israeliani e consegnare gli aiuti ai cittadini a Gaza.

L'Oms nell'ospedale Al-Shifa

Tuttavia, la capacità degli aiuti alimentari e umanitari che possono essere paracadutati non è paragonabile a quella dei convogli di camion. La situazione per i civili è disperata: l'Organizzazione mondiale per la sanità riferisce che almeno 10 bambini sono morti di fame nella Striscia dal 7 ottobre. Il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha fatto sapere che dopo più di un mese l'organizzazione è riuscita ad accedere all'ospedale Al-Shifa nel nord di Gaza per consegnare il carburante, medicinali per 150 pazienti e cure per 50 bambini affetti da grave malnutrizione acuta. "Il livello di distruzione attorno all'ospedale è al di là delle parole. Cessate il fuoco", ha scritto Tedros.

L'annuncio di Biden per l'invio aereo di aiuti è arrivato sulla scia della tragedia che ha causato la morte di oltre cento palestinesi quando un convoglio di camion che trasportava carichi umanitari è stato preso d'assalto. La parte palestinese accusa i soldati israeliani di sparare deliberatamente sui civili. L'Idf nega le accuse. Le Nazioni Unite hanno chiesto un'indagine indipendente.

Forum diplomatico internazionale e negoziati di pace

Venerdì si è aperto il Forum diplomatico internazionale, a cui partecipano anche diplomatici palestinesi. I negoziatori stanno discutendo di un possibile cessate il fuoco.

Ci sono state speranze che una sorta di tregua potesse essere annunciata per il Ramadan, che inizia il 10 marzo. In particolare, Joe Biden aveva annunciato l'aspettativa che il cessate il fuoco potesse essere attuato già "lunedì", ma durante l'incontro con Meloni ha rivisto questa previsione e ha espresso i suoi dubbi.

Inoltre, venerdì i media hanno riferito che la delegazione israeliana, che ha partecipato ai colloqui in Qatar, si è rifiutata di proseguirli fino a quando Hamas non avrà fornito un elenco completo degli ostaggi ancora vivi, anche se si tratta di informazioni non verificate.

Allo stesso tempo, Hamas ha affermato che gli attacchi aerei israeliani hanno recentemente ucciso altri sette ostaggi nella Striscia di Gaza, portando il numero delle vittime a oltre 70. "Nonostante i nostri sforzi per preservare le loro vite, sette di loro sono stati uccisi dalle armi del vostro esercito", ha scritto su X Abu Ubaida, un rappresentante delle brigate al-Qassam, ala militare di Hamas.