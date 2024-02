Guerra a Gaza: nella Striscia oltre 30mila morti

Di Euronews

Almeno 79 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore durante attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, inclusi 7 bambini. Continuano i negoziati per il cessate il fuoco

Un bilancio disastroso di morti che continua ad aumentare e che ormai ha superato le trentamila vittime, 79 solo nelle ultime 24 ore. L'esercito israeliano continua, intanto, la sua operazione nel centro e nel sud della Striscia di Gaza colpendo strutture civili.Secondo un corrispondente di Al Jazeera,decine di palestinesi in attesa di aiuti alimentari sarebbero morti a causa di colpi di arma da fuoco vicino a Gaza City. Attacchi aerei e bombardamenti israeliani hanno ucciso almeno 30 persone in attacchi separati nei campi profughi di Nuseirat, Bureij e Khan Younis.

Ad essere stati uccisi nelle ultime 24 ore anche numerosi membri di Hamas, a riferirlo le forze di difesa israeliane. La 401esima brigata corazzata ha ucciso "diversi uomini armati", oltre ad aver "distrutto tunnel", anche tramite attacchi aerei, ha fatto sapere l'Idf.

Gli aiuti aerei umanitari

Dopo l'operazione da parte di Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Francia per far arrivare dal cielo tonnellate di aiuti umanitari sulla Striscia, anche l'amministrazione Biden sta valutando la possibilità di lanciare aiuti da aerei militari statunitensi su Gaza. Il sito di notizie statunitense Axios ha riportato che funzionari del governo hanno riconosciuto come i lanci dagli aerei avranno un effetto limitato. Un aereo militare può sganciare solo la quantità di rifornimenti equivalente a quella trasportata da uno o due camion.

Come ha spiegato il ministro dello Sviluppo internazionale Ahmed Hussen anche il Canada ha fatto sapere che sta lavorando per lanciare aiuti sulla Striscia di Gaza, probabilmente in collaborazione con altri Paesi che lo hanno già fatto come la Giordania.

Haniyeh: flessibilità nei colloqui ma pronti a continuare a combattere

Nonostante non ci sia ancora alcuna bozza di accordo tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, continuano i negoziati a Doha, in Qatar.

In un discorso televisivo tenuto a Beirut il 28 febbraio Ismail Haniyeh, capo di Hamas, ha affermato che il gruppo "mostra flessibilità nei colloqui" per un potenziale accordo che vedrebbe il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza e un cessate il fuoco temporaneo, ma è anche "pronto a continuare a combattere".

Haniyeh ha anche invitato il cosiddetto "asse della resistenza" a intensificare i suoi attacchi, e ha invitato i palestinesi di Gerusalemme e della Cisgiordania a recarsi alla Spianata delle Moschee nel primo giorno del Ramadan, il prossimo 10 marzo.