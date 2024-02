Londra, nuove banconote con l'immagine di re Carlo

Di Euronews

Le banconote di re Carlo sostituiranno quelle della regina Elisabetta II solo quando non saranno più idonee all'uso. Questo mese, re Carlo sostituirà il simbolo preferito della regina Elisabetta II sul sito web del governo, a sottolineare il suo ruolo di capo di Stato.

La Banca d'Inghilterra ha annunciato che il 5 giugno entreranno in circolazione nuove banconote con l'immagine di Re Carlo.

Il ritratto del Re sarà l'unica modifica apportata ai disegni già esistenti delle banconote da 5, 10, 20 e 50 sterline. Le nuove banconote sostituiranno quelle più vecchie usurate. Le monete con il Re sono già presenti negli spiccioli dei cittadini, ma le banconote hanno richiesto una lunga preparazione.

Possibile usare le banconote della regina Elisabetta

Gli acquirenti possono e potranno ancora utilizzare le banconote della regina Elisabetta II. Le banconote a bassa numerazione delle nuove emissioni sono di grande interesse per i collezionisti. Saranno vendute durante l'estate presso la casa d'aste Spink & Son.

Oltre alle aste, il pubblico potrà partecipare a una votazione per acquistare una serie di banconote. Il denaro raccolto sarà devoluto in beneficenza.

Inoltre, a partire dal 5 giugno, sarà possibile scambiare un numero limitato di banconote della vecchia serie con nuove banconote King Charles, attraverso la Banca d'Inghilterra. Nell'aprile dello scorso anno, la Bbc ha ottenuto l'accesso esclusivo al sito in cui vengono prodotte le banconote.

Tuttavia, le macchine come le casse self-service hanno avuto bisogno di tempo per riconoscere la nuova immagine, motivo per cui ci è voluto così tanto tempo prima che entrassero in circolazione.

Le banconote della regina Elisabetta, già in circolazione, potranno essere utilizzate nei negozi anche dopo l'entrata in circolazione delle nuove banconote. Le banconote di re Carlo le sostituiranno solo quando non saranno più idonee all'uso o quando ci sarà un aumento della domanda.

La prima banconota della Banca d'Inghilterra con il ritratto della regina Elisabetta II è stata una banconota da 1 sterlina emessa nel 1960.

