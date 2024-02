Di Luke Hanrahan

Il cancro di re Carlo III è stato scoperto nelle sue fasi iniziati ed è curabile: Buckingham Palace ha fatto subito sapere che la prognosi è buona

Dopo la notizia della diagnosi di tumoreper re Carlo III, non si sono fatte attendere le reazioni, non solo da parte dei leader mondiali.

Le interviste di Euronews ai londinesi, tra l'apprensione per lo stato di salute del sovrano e la stabilità del Paese.

Lunedì 5 febbraio Buckingham Palace ha annunciato la malattia di Carlo III senza però rivelare di che tipo di neoplasia si tratti, a pochi giorni dall'operazione alla prostata subìta dal sovrano 75enne britannico alla fine di gennaio.