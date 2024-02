Di Euronews

Nessuna notizia sul tipo di cancro ma secondo un comunicato di palazzo il Re ha iniziato "trattamenti regolari" questo lunedì. Buckingham Palace afferma che Re Carlo "è ottimista riguardo al suo trattamento e non vede l'ora di tornare a svolgere pienamente le sue funzioni pubbliche"

PUBBLICITÀ

Diagnosi di tumore per Re Carlo III, 75 anni, che come rivelato da Buckingham Palace ha iniziato oggi stesso le cure.

La notizia arriva a poco più di una settimana dal trattamento per un ingrossamento della prostata: il sovrano britannico era stato dimesso lunedì 29 gennaio dalla London Clinic dopo l'intervento subito il venerdì precedente per una condizione benigna alla prostata. Dopo tre notti trascorse in ospedale, era tornato nella sua residenza, accompagnato dalla regina consorte Camilla.

Il Re rimane totalmente positivo riguardo la terapia e non vede l'ora di tornare ai suoi impegni pubblici il prima possibile Buckingham Palace

Buckingham Palace ha precisato che il tumore non è alla prostata, ma è stato diagnosticato a margine dell'intervento a cui si era sottoposto il mese scorso.

Il messaggio di Rishi Sunak a Re Carlo

Sunak: Auguro a Sua Maestà una pronta e completa guarigione

"Auguro a Sua Maestà una pronta e completa guarigione. Non ho dubbi che tornerà in forze in poco tempo e so che l'intero Paese gli augura il meglio", ha scritto su X il primo ministro britannico Rishi Sunak. La vicinanza al sovrano per una pronta guarigione è arrivata anche dal leader dell'opposizione, il laburista Keir Starmer, e dai capi dei governi di Scozia, Galles e Irlanda del Nord.