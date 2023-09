Regno Unito: un anno senza la regina Elisabetta II

Di Euronews

Un anno fa la scomparsa di Elisabetta II: il Regno Unito ricorda la sovrana con salve di cannone, cerimonie religiose e post sui social media

Un anno senza la regina Elisabetta II: il Regno Unito ha ricordato la sovrana con 41 salve di cannone a Hyde Park a Londra, mentre altre 62 sono state sparate alla Torre di Londra dalla Honorable Artillery Company.

Alle 13, all'Abbazia di Westminster, le campane hanno commemorato l'ascesa al trono di Re Carlo.

Il re e la regina hanno partecipato a una cerimonia religiosa privata per onorare la memoria della sovrana nei pressi del castello di Balmoral, la residenza estiva preferita da Elisabetta II nelle Highlands.

Poco prima, re Carlo III, ha diffuso un messaggio registrato - disponibile sulle pagine ufficiali della Casa reale - per ricordare "il servizio reso dalla regina in 70 anni di regno e - ha aggiunto Carlo - per ricordare tutto ciò che ha significato per tanti di noi".

“In loving and everlasting memory” si legge sull’account Twitter ufficiale della famiglia reale britannica che dedica una splendida foto sorridente alla Regina, morta a 96 anni l'8 settembre dell'anno scorso.

Anche i principi di Galles, William e Kate, hanno affidato ai social un messaggio in memoria di Elisabetta II: "Oggi ricordiamo la vita straordinaria e l'eredità di Sua Maestà la Regina Elisabetta. Manchi a tutti".