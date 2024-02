Le stelle del judo tornano a Baku per il Grand Slam

Prima giornata del Grand Slam di judo a Baku, in Azerbaigian, con uno scontro stellare nella categoria femminile -52 kg

Mentre i Giochi Olimpici di quest'estate si avvicinano sempre più, la grande famiglia del judo è stata accolta con grande entusiasmo in Azerbaigian per la decima edizione del Grand Slam di Baku. Come sempre, all'interno dell'Arena Nazionale di Ginnastica, una folla di spettatori particolarmente competente è accorsa per sostenere i judoka di casa.

Ad aprire l'evento sono stati la vice-ministra della Gioventù e dello Sport dell'Azerbaigian Mariana Vasileva, il presidente della Federazione di judo della nazione asiatica, Rashad Nabiyev, e il presidente della Federazione internazionale di Judo, Marius Vizer.

Dopo una giornata ricchissima di exploit, tra i quali questo Osoto-gari, l'attuale numero uno del mondo e campionessa mondiale in carica Christa DEGUCHI ha conquistato il titolo di Baku nei -57 kg. La sua avversaria in finale, la campionessa olimpica in carica Nora Gjakova, non ha potuto gareggiare per infortunio.La medaglia d'oro le è stata consegnata dal presidente della Federazione internazionale di Judo, Marius Vizer.

Nei -60 kg Ramazan ABDULAEVè riuscito a conservare il titolo conquistato lo scorso anno nel Grand Slam di Baku, vincendo una battaglia serrata in finale contro l'attuale campione europeo Luka MKHEIDZE, dopo che il francese è stato punito per una scorrettezza. La medaglia gli è stata consegnata da Azer ALIYEV, segretario generale del Comitato olimpico nazionale dell'Azerbaigian.

La stella nascente della Svezia Tara BABULFATH ha affrontato nei -48 kg la numero 5 del mondo e cinque volte finalista del Grand Slam Milica Nikolic. È stata la freschezza giovanile a prevalere, con la Babulfath che ottenuto la sua prima medaglia nel World Judo Tour.

"Mi piace quando la gente è lì e urla, ti dà molta fiducia e molta felicità. Quindi sono orgogliosa di me stessa, ho una squadra fantastica attorno, davvero straordinaria", ha spiegato l'atleta scandinava. A consegnare le medaglie è stato il vice-segretario del Consiglio di sicurezza della Repubblica dell'Azerbaigian Madat GULIYEV.

Nei -66 kg lo spagnolo Alberto GAITERO MARTIN ha dato prova della sua magistrale abilità nel lavoro a terra, liberando per due volte la gamba e trattenendo il francese Daikii BOUBA.Le medaglie sono state consegnate dal vice-presidente del Comitato olimpico nazionale dell'Azerbaigian Chingiz HUSEYNZADE. "Qui si respira un'ottima atmosfera, mi piace combattere qui, sono venuto per molti anni e questa è la mia prima medaglia a Baku", ha dichiarato lo judoka iberico.

La finale della categoria -52 kg ha portato sul tatami uno scontro tra superstar con Odette GIUFFRIDA e Diyora KELDIYOROVA. Le due atlete hanno lottato duramente, ma è stata la KELDIYOROVA a trionfare, battendo l'italiana con un waza-ari e conquistando il suo quinto titolo del Grand Slam. Le medaglie sono state consegnate dalla vice-ministra della Gioventù e dello Sport dell'Azerbaigian Mariana Vasileva.

Per tutta la giornata la folla ha assistito a uno spettacolo entusiasmante, con la squadra azera che ha mostrato le sue straordinarie abilità, suggellate dalla medaglia di bronzo di Balabay AGHAYEV. Appuntamento a domani per la seconda giornata del Grand Slam di Baku.