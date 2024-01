Di Maria Michela D'Alessandro

Quattro minorenni palestinesi feriti a Gaza in cura all'Ospedale Bambino Gesù di Roma. Oggi la visita del vicario della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme. Grazie alla missione umanitaria 100 bambini di Gaza verranno curati negli ospedali italiani

Dall'inferno di Gaza all'Italia grazie alla prima missione umanitaria di un Paese europeo per curare nelle strutture ospedaliere italiane 100 bambini palestinesi feriti nella Striscia. Sul primo volo speciale atterrato il 29 gennaio sera a Roma, 11 bambini già in cura negli ospedali italiani.

I bambini in cura al Bambino Gesù di Roma

Sono quattro i pazienti minorenni palestinesi feriti a Gaza in cura presso l'Ospedale pediatrico di Roma Bambino Gesù arrivati nella serata di lunedì 29 gennaio all'aeroporto militare di Ciampino con un C130 dell'Aeronautica Militare proveniente da Al-Arish, in Egitto.

"Rimarranno quanto necessario", spiega ad Euronews Tiziano Onesti, presidente dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Accanto a lui Padre Ibrahim Faltas, il francescano egiziano vicario della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme, in visita ai bambini ricoverati al nosocomio romano dopo la prima notte.

I bambini sono già cambiati, hanno il sorriso, sono contenti di essere usciti dall'inferno di Gaza Ibrahim Faltas Vicario della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme

In un punto stampa con i giornalisti Padre Faltas si appella alla speranza che Israele e Hamas trovino davvero una pace a Gaza: "se non adesso dopo tutte queste vittime, quando?"

La missione umanitaria italiana

Il volo speciale coordinato dal Comando vertice interforzerientra nell'ambito di una più ampia operazione che proseguirà nei prossimi giorni, con l'obiettivo di concludere il trasferimento complessivo di 100 minori palestinesi feriti a Gaza, con relativi accompagnatori, presso gli ospedali Bambino Gesù di Roma, Gaslini di Genova, Meyer di Firenze, Rizzoli di Bologna.

Altri 19 minori con i loro familiari accompagnatori saranno trasportati con un volo successivo e con Nave Vulcano della Marina Militare, che salperà dall'Egitto verso l'Italia mercoledì 31 gennaio.

Da Gaza al valico di Rafah

Dall'inferno di Gaza in Egitto attraverso il valico di Rafah, i bambini sono stati prima curati e stabilizzati dai sanitari egiziani nelle strutture ospedaliere locali. Successivamente, il team sanitario militare italiano, il personale della Difesa, quello del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’ospedale Gaslini di Genova, hanno lavorato in coordinamento per rendere possibile il trasferimento dei primi bambini con i rispettivi accompagnatori.