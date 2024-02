Di Euronews

Un uomo armato ha fatto irruzione nella sede della Procter and Gamble a Gebze, nella provincia di Kocaeli, in Turchia. Avrebbe agito contro le operazioni militari israeliane nella Striscia

Un uomo armato ha preso in ostaggio nel pomeriggio del primo febbraio sette lavoratori della fabbrica della multinazionale statunitense Procter & Gamblenella zona industriale di Gebze, distretto della provincia di Kocaeli, in Turchia, a circa 80 chilometri di distanza da Istanbul.

Lo riferisce il quotidiano turco Cumhuriyet: sul posto sono state inviate numerose squadre della polizia, agenti delle forze speciali, personale sanitario e vigili del fuoco. Secondo i media turchi sarebbe armato di pistola e avrebbe preso in ostaggio sette lavoratori della fabbrica per protestare contro le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza.

La polizia turca circonda la fabbrica Procter & Gamble

Le immagini diffuse dalla stampa turca mostrano auto della polizia che bloccano l'accesso alla fabbrica dell'azienda americana a ovest di Istanbul.

Gli agenti hanno confermato che un uomo armato, che afferma di agire "per Gaza". Secondo i media locali gli ostaggi sarebbero sette dipendenti. "Gli operai sono stati evacuati dalla fabbrica, ma sette operai restano in ostaggio. Il padrone è responsabile della loro sicurezza", ha precisato il sindacato Umut-Sen in un messaggio pubblicato su X.

Una fotografia ripresa dai media turchi mostra un uomo dal viso parzialmente mascherato da una kefiah, che indossa esplosivi legati attorno al busto e tiene quella che sembra essere una piccola pistola nella mano destra. Una scritta "Per Gaza" appare alle sue spalle dipinta in rosso su un muro. In Turchia, dall'inizio del conflitto a Gaza, si sono diffuse numerose richieste di boicottaggio dei prodotti statunitensi. Diversi ristoranti McDonald's e caffè Starbucks sono stati vandalizzati in tutto il Paese.