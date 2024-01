Nel mirino dei bombardamenti russi sei regioni ucraine. Durante le celebrazioni del Natale ortodosso Putin definisce i soldati "coraggiosi guerrieri"

Ancora un appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai partner occidentali.

In occasione della conferenza sulla sicurezza Folk och Försvar / Rikskonferensen 2024, che si è tenuta in Svezia, Zelensky ha rilanciato sul tema armamenti e ha esortato i leader europei ad allestire un arsenale sufficiente "per difendere la libertà, per resistere e preservarsi in qualsiasi situazione globale".

Nella sua residenza di Novo-Ogaryovo, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato le famiglie dei militari russi che partecipano alla campagna militare di Mosca in Ucraina. Durante l'incontro, avvenuto nel giorno delNatale ortodosso, Putin ha definito i militari russi "coraggiosi guerrieri" che "difendono gli interessi del Paese con le armi in pugno".

Nel suo annuale intervento natalizia, riportato dall'agenzia di stampa statale russa Tass, il patriarca Kirill, leader della Chiesa ortodossa russa, ha fatto riferimento alla guerra in Ucraina: "Le difficoltà che ci colpiscono oggi non sono in grado di schiacciare la nostra visione del mondo, che include l'amore per la madrepatria e la disponibilità a difenderla".

Missili russi su diverse città ucraine

Decine di missili da crociera sono stati lanciati dalla Russia su sei regioni dell'Ucraina.

Esplosioni sono state segnalate in diverse città, riferiscono i media nazionali. A causa degli attacchi, un incendio è scoppiato in un centro commerciale a Kryvi Rih, città d'origine del presidente Voldymyr Zelensky. Diversi feriti sono stati soccorsi dopo il bombardamento a Zaporizhzhia.

Domenica la città di Kherson, nel sud dell'Ucraina, è stata a più riprese nel mirino degli attacchi, provenienti dalle zone occupate dai russi al di là del fiume Dniepr. Il capo dell'amministrazione comunale di Kherson, Roman Mrochko, ha dichiarato che due persone sono morte nei bombardamenti e molte altre sono rimaste ferite.

Nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv, un uomo è stato ucciso e altri due civili sono rimasti feriti durante i bombardamenti russi nel distretto di Kupiansk. Tra i feriti anche un bambino.

Le difese aeree hanno abbattuto 21 dei 28 droni lanciati dalla Russia durante la notte, ha dichiarato domenica l'Aeronautica militare ucraina. La Russia ha anche lanciato tre missili antiaerei contro l'Ucraina.

Il sostegno del Giappone all'Ucraina

Durante una visita non annunciata nel Paese questo fine settimana, la ministra degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa ha promesso il continuo sostegno del Giappone all'Ucraina. Parlando a una conferenza stampa con il titolare degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a Kiev, Kamikawa ha detto che il Giappone ha deciso di contribuire con 37 milioni di dollari al fondo fiduciario della Nato per fornire sistemi di rilevamento dei droni.

La guerra al confine

"Circa 300 residenti sono già stati evacuati dalla città russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, bersaglio di diversi attacchi da parte delle forze di Kiev negli ultimi giorni", ha annunciato il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov.

Gli sfollati sono ora ospitati in centri di accoglienza a Stary Oskol, Gubkin e nel distretto di Korochansky", più lontano dal confine, ha detto Gladkov in un video pubblicato su Telegram.

Gli attacchi ucraini a Belgorod del 30 dicembre hanno ucciso 25 persone e le incursioni con razzi e droni sono continuate per tutta la settimana.

Muore poeta ucraino al fronte

Il poeta e soldato ucraino Maksym Kryvtsov, 33 anni, è deceduto al fronte, ha dichiarato l'associazione di scrittori PEN Ukraine in un comunicato. Secondo PEN Ucraina, anche la madre di Kryvtsov ha confermato la sua morte sui social media.

Kryvtsov è stato tra i partecipanti alla Rivoluzione di EuroMaidan, uno degli eventi più significativi della storia moderna dell'Ucraina, che ha posto fine al governo del presidente filo-cremlino Viktor Yanukovych nel 2013-2014, ha riferito PEN Ucraina.

Si è poi unito alle Forze armate ucraine come volontario dopo che la Russia ha iniziato la guerra nel Donbass.

Nel 2022, quando la Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala dell'Ucraina, Kryvtsov "è tornato in prima linea, dove ha pubblicato il suo libro 'Poesie dalla trincea'", ha scritto PEN Ucraina, che ha inserito la pubblicazione nella lista dei migliori libri ucraini del 2023.