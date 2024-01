Nella notte tra sabato e domenica la Russia ha lanciato 28 droni e tre missili da crociera. L'aeronautica militare ucraina ha detto di averne abbattuti 21. Più di 100 residenti evacuati dalla città russa di confine di Belgorod

Nella notte tra sabato e domenica la Russia ha lanciato 28 droni d'attacco e tre missili da crociera sul territorio ucraino. Su Telegram l'aeronautica militare ucraina ha dichiarato di averne abbattuti 21 e ha sottolineato che Mosca ha preso di mira soprattutto il sud e l'est dell'Ucraina. Due persone sono rimaste uccise e molte altre sono state ferite nella città di Kherson, nel sud del Paese.

Nella città di Dnipro, invece, sono stati colpiti diversi edifici e automobili. Sono stati danneggiati due condomini, un istituto scolastico e il suo dormitorio e un edificio amministrativo. I servizi di emergenza hanno soccorso sei persone, tra cui due bambini, ma non ci sono state vittime.

La situazione al fronte

Il ministero della Difesa britannico ha affermato che la Russia continua a lottare per stabilire una superiorità aerea sull'Ucraina. Poco prima di Natale tre jet da combattimento russi sono stati abbattuti e questo ha influito sugli obiettivi tattici delle forze di terra nel corso del mese. Negli ultimi giorni sono aumentati gli attacchi aerei, ma comunque "a un livello inferiore rispetto a quello precedente agli abbattimenti".

Il ministero ha aggiunto che l'esercito russo rischierebbedi raggiungere le 500mila perdite. In un tweet, la Difesa britannica ha scritto che "il numero medio giornaliero di vittime russe in Ucraina è aumentato di quasi 300 unità nel corso del 2023. Se i numeri continueranno al ritmo attuale nel corso del prossimo anno, la Russia avrà perso oltre mezzo milione di persone in Ucraina".

Evacuazioni al confine russo

Più di 100 residenti della città russa di Belgorod, a poco più di mezz'ora dall'Ucraina, sono stati evacuati in un'area più lontana dal confine.

Belgorod è sottoposta da mesi ai continui bombardamenti ucraini. Uno degli ultimi attacchi è stato tra i più letali: il 30 dicembre sono rimaste uccise 25 persone. Secondo i funzionari locali, gli attacchi con razzi e droni sono poi continuati per tutta la settimana.

Parole di solidarietà dalla Svezia

Nel corso di una conferenza sulla difesa e la sicurezza tenutasi in Svezia, il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstrom ha dichiarato che il compito principale della politica estera del Paese nei prossimi anni sarà il sostegno all'Ucraina.

All'evento è intervenuto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha parlato in collegamento video del concetto di solidarietà. Dopo aver ringraziato la Svezia per il suo sostegno, Zelensky ha affermato che "quando una nazione fa affidamento sulla solidarietà degli altri e quindi sul sostegno, può difendersi con successo anche contro un nemico molto più grande in termini di forza militare".

Si è detto quindi fiducioso "che anche la Russia possa essere ricondotta nel quadro del diritto internazionale. La sua aggressione può essere sconfitta".

Il presidente ucraino ha poi institito sui "bisogni" dell'Europa: "L'Europa ha bisogno di un proprio arsenale sufficiente per la difesa della libertà, di capacità proprie per garantire la difesa, di un proprio potenziale che permetta a tutta l'Europa, o a qualsiasi parte di essa, di resistere e preservarsi in qualsiasi situazione globale", ha detto.