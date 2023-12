A marzo 2024 la Russia dovrà decidere chi sarà il nuovo presidente della Federazione. Putin dovrebbe annunciare la sua candidatura nei prossimi giorni e non ci sono sfidanti di grosso calibro ad allontanarlo da un quinto mandato. La sua popolarità non è stata intaccata dalla guerra in Ucraina

PUBBLICITÀ Il 17 marzo 2024 la Russia tornerà alle urne per le elezioni presidenziali. Questo 7 dicembre i membri della Camera alta del parlamento russo, il Consiglio Federale della Russia, hanno approvato all'unanimità il decreto che stabilisce la data del voto. Il presidente della Federazione russa Vladimir Putin, 71 anni, non ha ancora annunciato la sua intenzione di ricandidarsi, ma si prevede che lo farà nei prossimi giorni, ora che la data è stata fissata. In base alle riforme costituzionali introdotte sotto il suo governo, Putin ha diritto a correre per altri due mandati di sei anni. Con queste elezioni si avvicinerebbe al quinto incarico da presidente, garantendosi il potere fino al 2030. Russia, in carcere l'attivista alleata di Navalny Ksenia Fadeyeva: è accusata di estremismo

Russia, Putin e la sua fame di potere e comando Avendo stabilito uno stretto controllo sul sistema politico del Paese, la vittoria di Putin è quasi assicurata. I principali oppositori che potrebbero sfidarlo nelle consultazioni elettorali sono in carcere o in esilio all'estero e la maggior parte dei media indipendenti è stata bandita. Né la costosa e prolungata campagna militare in Ucraina né la fallita ribellione della scorsa estate da parte del capo dei mercenari Yevgeny Prigozhin sembrano aver influito sull'alto indice di gradimento di Putin, come riportato da sondaggi indipendenti. Si teme per eventuali brogli Al momento sono in due ad aver annunciato la propria candidatura, l'ex deputato del partito l'Unione delle forze di destra, Boris Nadezhdin, ora membro del consiglio comunale della regione di Mosca, e Yekaterina Duntsova, giornalista e avvocato della regione di Tver a nord di Mosca. La commissione elettorale centrale prevede l'aggiunta del voto onlinealle tradizionali schede cartacee, in circa 30 regioni russe. Si sta valutando la possibilità di prolungare a tre giorni il tempo per votare, una pratica adottata durante la pandemia e ampiamente criticata dagli osservatori elettorali indipendenti. Russia Unita conserva la maggioranza assoluta alla Duma, l'opposizione denuncia brogli

Russia, accuse di brogli dall'oppositore Navalny Tali misure, oltre alle restrizioni al monitoraggio adottate negli ultimi anni, limiteranno gravemente la possibilità di osservatori indipendenti, secondo Stanislav Adnreychuk, co-presidente di Golos, un importante gruppo indipendente di monitoraggio elettorale. Andreychuk ha dichiarato all'Associated Press che solo i candidati registrati o gli organi consultivi sostenuti dallo stato, le Camere civiche, possono assegnare osservatori ai seggi elettorali. Ciò diminuisce la probabilità di avere un monitoraggio veramente indipendente. C'è pochissima trasparenza nel voto online e, se lo scrutinio dura tre giorni, sarà difficile coprire quasi 100mila seggi elettorali nel paese. Per non parlare della garanzia che le schede elettorali non vengano manomesse di notte, ha affermato Adnreychuk.