Alsu Kurmasheva, 47 anni, è accusata di non essersi registrata come “agente straniero”. Rischia fino a cinque anni di carcere: dovrà rimanere in carcere almeno fino al 5 giugno prossimo

Il 1 ° aprile il tribunale Sovetsky di Kazan ha prolungato di altri due mesi la custodia cautelare della giornalista russo-americana di Radio Free Europe/Radio Liberty Alsu Kurmasheva.

La reporter con doppio passaporto russo e statunitense dovrà restare in carcere almeno *fino al 5 giugno prossimo,*respinta la richiesta di concedere gli arresti domiciliari. Kurmasheva è stata fermata il 18 ottobre a Kazan, a poco meno di 800 km a est di Mosca, per aver violatola legislazione russa sugli agenti stranieri. Tra le accuse anche quella di aver diffuso "false*informazioni" sull'esercito russo.*

L'accusa di mancata registrazione come agente straniero prevede fino a cinque anni di reclusione mentre la diffusione di informazioni false una pena massima di 15 anni.

La vicenda si aggiunge a quella di Evan Gerskhkovich, il giornalista statunitense del Wall Street Journal detenuto in Russia da un anno con l'accusa di spionaggio.

La denuncia di Alsu Kurmasheva per le condizioni di detenzione

"Non mi sento molto bene - ha raccontato la giornalista -. Alcune diagnosi sono peggiorate e non sto molto bene fisicamente. Le condizioni di vita sono pessime, non ho modo di prendermi cura della mia salute. Ho delle lamentele sulle condizioni di detenzione. La cella è di cinque metri quadrati per due, non c'è acqua calda, al posto del wc c'è un buco nel pavimento. Non c'è nemmeno mezzo metro di pavimento libero da percorrere. Non c'è tavolo, le pareti sono logore, probabilmente non ci sono state riparazioni da mezzo secolo".