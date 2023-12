Russia: Navalny, nuove accuse da parte della Procura

All rights reserved. - Diritti d'autore Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The AP

All rights reserved. - Diritti d'autore Alexander Zemlianichenko/Copyright 2021 The AP

Di Euronews Digital

"Non so nemmeno se definire le ultime notizie che mi riguardano come tristi, divertenti o assurde", ha commentato l'attivista politico tramite il suo staff