Davide contro Golia è un mito caro a chi ama le imprese al limite dell'impossibile.

In Russia Davide ha il volto avvenente e di luce diafana di una giornalista e politica locale, Ekaterina Duntsova.

Quarant'anni, madre di tre figli, residente nella città di Rzhev, a circa 200 chilometri a ovest di Mosca, Duntsova vuole tentare l'impresa: disarcionare il lìder maximo Vladimir Putin, in corsa per il quinto mandato presidenziale alle elezioni del 17 marzo 2024.

Per farlo Duntsova deve riuscire a raccogliere le firme a sostegno della sua candidatura.

Il momento sarebbe anche quello giusto: si incrina infatti l'appoggio dei russi alla guerra e la congiuntura economica non è tale da rendere appetibili altri sei anni di amministrazione Putin.

"Voglio che la gente capisca che il potere può essere rimosso - scrive la giornalista sul suo sito web - voglio che si capisca che una cosa del genere è possibile, in linea di principio".

Presidenziali russe, Duntsova: "Prigionieri politici subito liberi"

Il principale obiettivo politico di Duntsova è il rilascio di tutti i prigionieri politici.

L'outsider si è espressa anche favore della fine della guerra****in Ucraina attraverso i negoziati.

"Non sono una sostenitrice della responsabilità collettiva - dice - Nessuno ci ha chiesto niente. Si dice che le persone che sono state richiamate per combattere in Ucraina stiano facendo il loro dovere. Ma per le famiglie, nella maggior parte dei casi, è una tragedia. Sono lasciate sole, le donne devono mantenere la famiglia. È tutto molto complicato e la fatica è palpabile. Vediamo le donne dei mobilitati scendere in piazza con i cartelli. Ma non tutte sono disposte a parlarne apertamente" dice la giornalista.

I rischi di candidarsi come avversaria di Putin

Ekaterina Duntsova tratteggia una possibile "Russia pacifica e dal volto umano", che si emancipi dalla decennale centralizzazione del potere e dalla continua repressione del dissenso.

È consapevole dei rischi.

I rischi? Dall'essere etichettata come agente straniero all'essere imprigionata, ovviamente immagino quali possano essere le conseguenze per me Ekaterina Duntsova

Per Duntsova, passare al secondo turno sarebbe già una vittoria (accade se nessun candidato raggiunge il 50% dei voti espressi), una crepa evidente nel muro di propaganda che vuole Putin in cima alle incontestabili preferenze dei russi.

Andrei Davydov, coordinatore del progetto Our Headquarter, che sostiene Ekaterina Duntsova, il tentativo potrebbe non risultare vano: "È l'unica candidata donna, è l'unica candidata che non è coinvolta e che non ha, diciamo, un passato di lavoro nel governo".

Altri analisti ritengono che Dubtsova abbia poche possibilità di essere ufficialmente registrata come candidata, in quanto potrebbe diventare un punto focale del sentimento anti-Putin.