Un giorno di tregua in più ogni 10 ostaggi liberati. Il rapporto è sempre di un ostaggio per tre prigionieri palestinesi detenuti in Israele.

È il patto che Israele e Hamas hanno sottoscritto per estendere il cessate il fuoco.

Per ora l'accordo tra Israele e Hamas prevede altri due giorni di tregua ma l'auspicio è che la cessazione delle ostilità continui per consentire ulteriori scambi di ostaggi e detenuti palestinesi.

Ostaggi e prigionieri palestinesi, quarto giorno di scambi

Undici persone, liberate da Hamas, sono entrate in Israele lunedì sera dopo più di sette settimane di prigionia a Gaza, nel quarto scambio previsto dalla tregua originaria di quattro giorni, iniziata venerdì e destinata a scadere.

Trentatré prigionieri palestinesi rilasciati da Israele sono arrivati martedì presto a Gerusalemme est e nella città cisgiordana di Ramallah. I prigionieri sono stati accolti da forti applausi mentre il loro autobus attraversava le strade di Ramallah.

Gli scambi di lunedì portano a 51 il numero di israeliani liberati nell'ambito della tregua, insieme a 19 ostaggi di altre nazionalità. Rilasciati 150 palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane.

Controlli medici per gli ostaggi rilasciati

Tra gli ostaggi appena rilasciati ci sono tre donne e nove bambini - tra cui due gemelle di 3 anni e la loro madre - del kibbutz Nir Oz, una comunità vicino a Gaza che è stata duramente colpita dall'attacco di Hamas del 7 ottobre.

49 dei residenti del kibbutz restano nelle mani di Hamas, compreso il padre delle gemelle. L'esercito israeliano ha dichiarato lunedì che gli ostaggi sono stati sottoposti a controlli medici prima di tornare alle loro famiglie.

La maggior parte degli ostaggi rientrati a casa sembra stare bene fisicamente. Ma Elma Avraham, 84 anni, liberata domenica, è stata trasportata in aereo al Centro Medico Soroka di Israele, in pericolo di vita a causa di cure inadeguate, ha dichiarato l'ospedale.

Avraham soffriva di diverse patologie croniche che richiedevano l'assunzione regolare di farmaci, ma prima del rapimento era stabile, ha dichiarato lunedì la figlia di Avraham, Tali Amano.

La tedesco-israeliana Adi Shoham, 38 anni, seduta accanto a sua figlia Yahel Neri, dopo essere state rilasciate da Hamas -/AFP

Finora, durante la tregua sono state liberate 19 persone di altre nazionalità, per lo più thailandesi. Molti di loro sono soprattutto braccianti agricoli.

La Francia ha dichiarato che tre degli ostaggi liberati lunedì erano cittadini franco-israeliani, due dodicenni e un sedicenne. Il governo francese sta ''lavorando senza sosta'' per liberare altri cinque cittadini francesi tenuti in ostaggio, ha dichiarato il Ministero degli Esteri francese in un comunicato.

Quanto può durare ancora la tregua?

Hamas potrebbe ancora detenere fino a 175 ostaggi, abbastanza per prolungare potenzialmente il cessate il fuoco per due settimane e mezzo. Ma tra questi ci sono anche alcuni soldati e probabilmente, per la loro liberazione, il movimento islamista farà richieste molto più consistenti.

Gli ostaggi liberati sono stati tenuti per lo più al riparo dall'attenzione mediatica, ma alcuni dettagli sulla loro prigionia iniziano a trapelare.

Merav Raviv, parente di tre persone liberate venerdì, ha detto che i suoi cari sono stati nutriti in modo irregolare e hanno perso peso. Uno di loro ha riferito di aver mangiato principalmente pane e riso e di aver dormito su un letto improvvisato fatto di sedie accostate. Gli ostaggi a volte dovevano aspettare ore per usare il bagno, ha riportato Raviv.

I prigionieri palestinesi rilasciati finora sono per lo più adolescenti accusati di aver lanciato pietre e bombe incendiarie durante gli scontri con le forze israeliane, o di reati meno gravi. Ma alcuni sono stati condannati per presunti tentativi di attentati, sparatorie e accoltellamenti. Molti palestinesi li considerano degli eroi che resistono all'occupazione.

Nel tweet: "L'amministrazione carceraria israeliana ha iniziato a rilasciare i detenuti palestinesi martedì mattina, come parte di un accordo di scambio di prigionieri con il Movimento di Resistenza Palestinese Hamas".

Gli aiuti a Gaza

L'accordo per altri due giorni di cessate il fuoco, annunciato dal Qatar, ha suscitato la speranza di ulteriori estensioni, che consentano anche l'ingresso di maggiori aiuti a Gaza. Le condizioni di vita di 2,3 milioni di palestinesi, martoriati da settimane di bombardamenti israeliani e da un'offensiva di terra che ha allontanato tre quarti della popolazione dalle loro case, sono terribili.

Le Nazioni Unite affermano che la tregua ha reso possibile l'invio di cibo, acqua e medicine. I 160-200 camion al giorno sono però ancora meno della metà di quanto Gaza riceveva prima dei combattimenti, anche se i bisogni umanitari sono aumentati.

L'assalto israeliano ha cacciato tre quarti della popolazione di Gaza dalle loro case. La maggior parte dei suoi 2,3 milioni di abitanti è ammassata nel sud. Più di 1 milione vive nei rifugi dell'Onu.

Le vittime e i danni della guerra tra Israele e Hamas

Dall'inizio della guerra sono stati uccisi più di 13.300 palestinesi, circa due terzi dei quali donne e minori, secondo il Ministero della Salute a Gaza governato da Hamas.

Più di 1.200 persone sono state uccise da parte israeliana, per lo più civili morti nell'attacco iniziale. Almeno 77 soldati sono stati uccisi nell'offensiva di terra di Israele.

La calma della tregua ha lasciato intravedere la distruzione provocata da settimane di bombardamenti israeliani che hanno raso al suolo interi quartieri.

I video hanno mostrato un complesso di diverse decine di edifici residenziali a più piani che sono stati ridotti in un paesaggio di rottami nella città settentrionale di Beit Hanoun. Quasi tutti gli edifici sono stati distrutti o gravemente danneggiati, alcuni ridotti a telai di cemento semi crollati. In una vicina scuola delle Nazioni Unite, gli edifici erano intatti ma parzialmente bruciati e pieni di buchi.

Macerie vicino al mercato Al-Zawiya a Gaza City OMAR EL-QATTAA/AFP or licensors

A Washington, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha accolto con favore l'estensione del cessate il fuoco.

"Speriamo ovviamente che la pausa venga estesa ulteriormente e ciò dipenderà dal fatto che Hamas continui a rilasciare gli ostaggi", ha dichiarato Kirby ai giornalisti.

Ma Israele afferma che dopo l'accordo tornerà a combattere Hamas con l'obiettivo di porre fine al suo dominio su Gaza, durato 16 anni. Ciò significherebbe probabilmente una più estesa offensiva di terra dalla devastata Gaza settentrionale al sud.