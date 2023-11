Borrell chiede un cessate il fuoco permanente a Gaza

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

La pausa umanitaria dovrebbe essere estesa e trasformarsi in un cessate il fuoco permanente, dice l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri Josep Borrell

"La pausa dovrebbe essere estesa per renderla sostenibile e duratura, mentre si lavora per una soluzione politica", ha detto Borrell durante una riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione per il Mediterraneo a Barcellona.

"Un cessate il fuoco prolungato che consenta il rilascio di un maggior numero di ostaggi e che si evolva verso un cessate il fuoco permanente legato a un processo politico è qualcosa su cui siamo d'accordo", ha spiegato ai giornalisti.

"Sono rimasto sconcertato nel vedere che il governo israeliano vuole stanziare altri 43 milioni di dollari per incrementare gli insediamenti in Cisgiordania" Josep Borrell Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri

La soluzione di Borrell

Borrell ha anche delineato la sua visione per una risoluzione politica del conflitto basata sulla cosiddetta soluzione dei due Stati, in cui un'Autorità Palestinese rafforzata assumerebbe il controllo della striscia di Gaza con il sostegno dell'Unione Europea. In caso contrario, sostiene, Gaza diventerebbe "terreno fertile" per la violenza e l'estremismo, cosache non sarebbe nell'interesse dell'Europa.

L'incontro ha segnato l'inizio di un forum di due giorni dell'Unione del Mediterraneo, che si concentrerà sul conflitto in Medio Oriente, con l'obiettivo di aumentare gli sforzi politici per lavorare verso una soluzione pacifica. Israele non ha inviato alcun rappresentante, nonostante sia uno dei membri fondatori.

Le osservazioni di Borrell giungono durante una pausa di quattro giorni delle ostilità, poi prolungata di altri due, mediata da Qatar, Egitto e Stati Uniti per consentire lo scambio di ostaggi israeliani con prigionieri palestinesi e l'ingresso di aiuti nella striscia di Gaza.

A fine ottobre, i leader dell'Unione europea avevano lanciato un appello congiunto per "pause umanitarie" per alleviare le sofferenze umane a Gaza, senza chiedere un cessate il fuoco umanitario, nonostante la insistenze di alcuni Stati membri.

I leader dell'Ue rimproverati da Israele

Ma le dichiarazioni rilasciate da alcuni capi di governo dell'Unione negli ultimi giorni hanno scatenato l'indignazione israeliana e minacciato di incrinare la faticosa posizione unitaria dell'Ue sul conflitto.

Durante la loro visita congiunta nella regione, la settimana scorsa, il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez e il primo ministro belga Alexander De Croo hanno criticato Israele per le uccisioni indiscriminate di civili durante una visita al valico di Rafah, tra Egitto e Gaza.

Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha condannato quelle che definisce "false dichiarazioni", affermando che i loro commenti "sostengono il terrorismo".

Sánchez, il cui governo appena reintegrato detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue, si è dichiarato aperto a riconoscere unilateralmente lo Stato di Palestina, anche senza il più ampio sostegno dell'Unione Europea. Hamas si è congratulato sabato con entrambi i leader per la loro "posizione chiara e coraggiosa", infiammando ulteriormente l'indignazione israeliana.

Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, che ospita il forum di due giorni dell'Unione per il Mediterraneo, ha respinto le accuse di Israele come "completamente false e inaccettabili".

In un'ulteriore escalation diplomatica, Israele ha anche accusato il primo ministro irlandese Leo Varadkar di aver perso la sua "bussola morale" nel fine settimana, dopo che questi **aveva utilizzato**una citazione della canzone Amazing Grace per celebrare il rilascio della ragazza israelo-irlandese Emily Hand, presa in ostaggio da Hamas il 7 ottobre.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha considerato la citazione inaccettabile perché si riferisce a una scomparsa e non a un rapimento, aggiungendo benzina al fuoco delle polemiche.

"Emily e più di 30 altri bambini israeliani sono stati presi in ostaggio da Hamas, e tu Leo Varadkar stai cercando di legittimare e normalizzare il terrore. Vergognati!", ha dichiarato Eli Cohen in una dichiarazione sulla piattaforma di social media X, ex Twitter.

Varadkar ha poi rilasciato una dichiarazione formale in cui afferma che Hand è stata "rapita", "tenuta prigioniera" e "in ostaggio". "Sono sempre stato coerente nella mia inequivocabile condanna di Hamas e della cattura di ostaggi", ha dichiarato all'emittente nazionale irlandese RTÉ.

Gli ambasciatori di Spagna, Belgio e Irlanda sono stati convocati dal ministero degli Esteri israeliano, in un chiaro segno di escalation dello scontro diplomatico. "Le ultime questioni tra Israele e Spagna e Belgio sono puramente bilaterali e non spetta a noi commentarle", ha dichiarato un portavoce della Commissione europea.

Borrell "sconvolto" dai piani di finanziamento degli insediamenti

Josep Borrell ha anche dichiarato di essere "inorridito" dalle notizie secondo cui il governo israeliano avrebbe stanziato ulteriori fondi per gli insediamenti illegali nei territori palestinesi occupati.

"Sono rimasto sconcertato nel vedere che il governo israeliano ha intenzione di stanziare altri 43 milioni di dollari per incrementare le attività di insediamento, e l'ho condannato", ha dichiarato prima dell'incontro.

"La violenza diffusa dai coloni estremisti in Cisgiordania, molte volte sotto la protezione della polizia e dell'esercito israeliano, non rende Israele più sicuro. Gli insediamenti sono la più grande minaccia per la sicurezza di Israele", ha aggiunto.

Le proposte del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich di continuare a convogliare i fondi verso lo sviluppo degli insediamenti hanno evidenziato profonde spaccature all'interno del governo, con alcuni ministri che hanno criticato i piani per aver deviato i fondi dagli sforzi bellici.

Un portavoce presidenziale a nome dell'Autorità Palestinese ha inoltre affermato che il ministro delle Finanze israeliano sta pianificando lo stanziamento fondi nel bilancio 2023 per "radicare la colonizzazione nei territori palestinesi".

Secondo le Nazioni Unite, gli attacchi dei coloni israeliani nella Cisgiordania occupata e a Gerusalemme Est hanno registrato un'impennata senza precedenti dallo scoppio del conflitto il 7 ottobre.

Il ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir ha annunciato, giorni dopo l'attacco di Hamas, che il suo governo avrebbe acquistato 10mila fucili per le squadre di sicurezza civili negli insediamenti della Cisgiordania.

Pure la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si è unita agli appelli per porre fine alla violenza dei coloni. "La violenza inaccettabile degli estremisti in Cisgiordania deve finire", ha dichiarato durante una conferenza stampa in Canada.