Di Euronews

Secondo il Qatar le parti hanno deciso di estendere il cessate il fuoco fino a giovedì. Hamas conferma l'intesa alle stesse condizioni in vigore negli ultimi giorni. Si attende ancora lo scambio di prigionieri previsto per lunedì

La tregua nella guerra di Gaza, che inizialmente doveva terminare martedì, è stata prorogata fino alle 7 di giovedì (le 6 in Italia).

La notizia è stata data dal Ministero degli Esteri del Qatar nell'ultimo giorno dei quattro giorni di cessate il fuoco concordati inizialmente grazie alla mediazione del paese del Golfo e dell'Egitto.

Durante la pausa umanitaria in corso da venerdì è stata liberata una sessantina di ostaggi: 39 israeliani e il resto di altre nazionalità, che si trovavano a Gaza da sette settimane.

L'ultimo scambio di prigionieri previsto per lunedì non è ancora avvenuto. Hamas ha comunicato nel pomeriggio che tra i detenuti che saranno scarcerati ci sono 30 donne e 3 bambini.

In cambio Israele ha scarcerato finora 117 palestinesi e ha permesso a decine di camion carichi di aiuti umanitari e alcune cisterne di carburante di entrare nella Striscia di Gaza attraverso il valico egiziano di Rafah.

Circa 40 camion di aiuti hanno potuto raggiungere anche Gaza City e il nord, la zona più devastata dai combattimenti, ha reso noto la Mezza Luna rossa palestinese.

In questo modo la maggior parte degli oltre due milioni di abitanti di Gaza, ormai sfollata nel sud della Striscia, ha avuto modo di respirare dopo la campagna di bombardamenti lanciata da Israele dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso.

Israele si era già detto disponibile a estendere la tregua di un giorno in più ogni dieci ostaggi rilasciati, pur confermando l'intenzione di proseguire in seguito le operazioni militari per distruggere Hamas.

"Quando terminerà l'intesa sugli ostaggi, Israele tornerà a realizzare i suoi tre obiettivi: eliminare Hamas, garantire che Gaza non rappresenti mai più una minaccia e, naturalmente, rilasciare tutti i nostri ostaggi" ha fatto sapere un portavoce del governo israeliano, Eylon Levy.

Levy ha aggiunto che da domenica sono entrati nella Striscia oltre duecento camion di aiuti umanitari, che sono stati consegnati alle organizzazioni internazionali che operano a Gaza.