Gaza, le forze israeliane entrano nell'ospedale di al-Shifa

Soldati israeliani sono entrati nella notte all'interno dell'ospedale di al-Shifa nella Striscia di Gaza. Testimoni parlano di carri armati attorno alla struttura. Appello per i neonati prematuri privati delle incubatrici

Le forze israeliane sono entrate nella notte nell'ospedale di al-Shifa a Gaza. L'esercito della nazione ebraica ha affermato di aver avviato un'operazione che è stata definita "precisa e mirata" contro i militanti di Hamas. La situazione è apparsa tuttavia immediatamente delicata, dal momento che nella struttura, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità della Striscia di Gaza sarebbero presenti non soltanto centinaia di pazienti, ma anche numerosi membri del personale sanitario, nonché migliaia di sfollati.

Hamas ha chiesto una tregua per evacuare i neonati

Per questo, Hamas ha lanciato un appello affinché fosse stabilita una tregua al fine di poter evacuare alcune decine di neonati prematuri, le cui incubatrici non erano più funzionanti. La corrente è stata infatti interrotta e la sorte dei piccoli sta suscitando preoccupazione in tutto il mondo.

Perfino gli Stati Uniti, che sostengono totalmente l'operazione israeliana a Gaza, hanno chiesto che i pazienti siano protetti e ha invitato ad evitare scontri a fuoco all'interno dell'ospedale. Testimoni hanno parlato di carri armanti attorno alla struttura e di soldati presenti all'interno.

A Gaza 22 ospedali su 36 ormai inutilizzabili

Anche la situazione degli altri ospedali di Gaza è disastrosa: secondo le Nazioni Unite, 22 su 36 non sono più operativi a causa della mancanza di carburante necessario per alimentare i generatori, o per via dei danni riportati a causa di bombardamenti e combattimenti. I 14 ospedali rimasti aperti hanno scorte appena sufficienti per sostenere interventi chirurgici indispensabili.

Per questo il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nella giornata di martedì aveva lanciato un nuovo appello per un cessate il fuoco, "in nome dell'umanità". Hamas continua a negare le accuse israeliane di utilizzare gli ospedali, in particolare quello di al-Shifa, per effettuare operazioni militari o per nascondere ostaggi.

Cresce infine il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano nella Striscia: secondo il governo di Hamas sono 11.320 i palestinesi uccisi dall'inizio dei bombardamenti e successivamente all'ingresso delle forze armate di Tel Aviv sul territorio di Gaza. Tra loro, 4.650 bambini. I feriti sono ormai più 29mila.