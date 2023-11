Attaccato campo profughi di Maghazi, nel cuore della Striscia di Gaza

Secondo Hamas ci sarebbero decine di vittime, la maggior parte donne e bambini. Israele annuncia una nuova pausa umanitaria per l'evacuazione dei civili verso Sud

Un attacco al campo profughi di Al-Maghazi, nel cuore della Stiscia di Gaza, ha causato almeno 30 morti secondo il ministero della Salute di Hamas. Le autorità dell'exclave palestinese parlano anche di un centinaio di feriti, la maggior parte dei quali sarebbero donne e bambini.

Le bombe sono cadute a poche ore di distanza da un altro attacco che ha colpito il campo dei rifugiati di Jabalia, nel Nord della Striscia. Quindici persone sono morte, secondo Hamas, che aveva denunciato il giorno prima l'abbattimento di un'ambulanza davanti all'ospedale di al-Shifa e l'attacco su una scuola trasformata in un rifugio di fortuna per alcuni sfollati.

L'obiettivo dichiarato dell'esercito israeliano è eradicare l'organizzazione fondamentalista considerata da gran parte dell'Occidente come un'organizzazione terroristica. Dopo aver visitato il confine settentrionale e meridionale dello Stato ebraico, il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha chiesto la testa del leader politico dell'organizzazione, Yahya Sinwar.

Le truppe israeliane, ha detto il ministro, "stanno smontando un battaglione di Hamas dopo l'altro", e hanno ucciso dodici comandanti in trenta giorni di ostilità. "Elimineremo Yahya Sinwar, e se gli abitanti di Gaza arriveranno prima di noi, ciò accorcerà la guerra", ha detto ai giornalisti lanciando una provocazione ai palestinesi della Striscia.

Si fa sempre più dura la critica dei cittadini israeliani contro la leadership del Paese, pesantemente colpevole secondo la piazza per l'attacco che Hamas ha condotto il 7 ottobre oltre la Striscia. Quel giorno, nelle località vicine al confine sono morte più di 1.400 persone.

Davanti alla residenza ufficiale del governo israeliano a Gerusalemme, un centinaio di persone ha chiesto le dimissioni del primo ministro Benjamin Netanyahu. Nava Hefetz, rabbino e attivista per i diritti umani, ha partecipato alla protesta. "Sono venuto qui per salvare il Paese", ha detto.

Questa domenica, 5 novembre, le truppe israeliane, che hanno nella pratica circondato Gaza, garantiranno una pausa umanitaria dalle 10 alle 14 locali per consentire l'evacuazione dei civili dal Nord a Sud della Striscia. Sono 400 mila le persone che abitano ancora nella parte settentrionale dell'exclave palestinese.

Per molti tuttavia il Sud non è un luogo più sicuro. L'iniziativa è stata annunciata nonostante i colpi di mortai e missili anticarro che Hamas ha sparato durante la "finestra umanitaria" aperta sulla strada Salah al-Din sabato tra le 13 e le 16.