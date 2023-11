Le truppe israeliane si stanno spingendo verso Gaza City dove hanno incontrato la resistenza dei militanti di Hamas. Venerdì israele ha colpito l'ospedale di Al Shifa causando almeno 15 morti. "Flagello collettivo" secondo l'Onu

Le forze di terra israeliane stanno avanzando verso Gaza City. Alcuni filmati pubblicati dalle forze di difesa mostrano i soldati spingersi verso città.

Il portavoce delle forze militari, Daniel Hagari, ha detto che le truppe stanno combattendo "faccia a faccia" con i militanti di Hamas, facendo ricorso ad attacchi aerei e bombardamenti quando necessario.

Le forze di terra israeliane si spingono verso Gaza City Idf

L'ala militare di Hamas ha confermato che i suoi combattenti hanno incontrato i soldati israeliani in diverse aree di Gaza e ha affermato di aver distrutto diversi carri armati con alcuni razzi di fabbricazione locale.

Altri razzi sono partiti da Gaza verso Israele. Una scuola a Sderot è stata danneggiata, ma non sono stati registrati feriti.

I bombardamenti continuano

Israele ha colpito l'ospedale di Al-Shifa a Gaza e un'ambulanza, che secondo l'Idf, sarebbero stati usati da Hamas. La notizia è stata smentita dalla parte palestinese che ha detto che due veicoli della Mezzaluna Rossa stavano trasportando civili feriti verso il valico di Rafah al confine con l'Egitto. L'attacco ha provocato la morte di almeno 15 persone.

I palestinesi di Gaza hanno riferito di evidenti attacchi aerei israeliani nella sera di venerdì e nella mattina di sabato in tutta l'enclave assediata, comprese esplosioni nel sud, nonostante Israele avesse chiesto ai civili di cercare rifugio nella zona meridionale mentre le operazioni di terra si intensificano nel nord della Striscia.

"Un flagello per la nostra coscienza collettiva"

Le richieste di una pausa umanitaria sono aumentate con l'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, che ha riferito che una persona media a Gaza sopravvive con due pezzi di pane al giorno e che solo una delle tre linee di approvvigionamento idrico da Israele è operativa.

Gli aiuti umanitari arrivati dall'Egitto "sono quasi del tutto insufficienti", dichiara l'Onu. Negli ultimi giorni "manca praticamente tutto", in particolar modo l'acqua potabile.

A Gaza c'è una grave carenza di acqua potabile Euronews

"Ora la gente non cerca solo il pane. Sta cercando l'acqua", ha detto Thomas White, direttore dell'Unrwa.

Drammatico è, secondo le Nazioni unite, il numero degli sfollati a Gaza: un milione e mezzo di persone su una popolazione totale di 2,7 milioni.

Jens Laerke, portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha) ha dichiarato che 700 mila gazani sono stati ospitati in alloggi dell'Unrwa, numero quasi quattro volte superiore alla capacità massima consentita nelle strutture.

"Quello che abbiamo visto accadere negli ultimi 26 giorni in Israele e nei territori occupati non è altro che quello che definirei un flagello per la nostra coscienza collettiva, ha detto Martin Griffiths, sottosegretario generale per gli Affari umanitari dell'Onu. **"**Siamo tutti in qualche modo coinvolti".

Martin Griffiths, sottosegretario generale per gli Affari umanitari dell'Onu AP

Ad alcuni gazani con doppia nazionalità e persone ferite è stato permesso di lasciare la Striscia dal valico do Rafah al confine con l'Egitto. "Non stiamo tenendo il passo con i progressi verso la desolazione", ha dichiarato Griffiths.

Circa 1.100 persone hanno lasciato la Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah da mercoledì, in base a un apparente accordo tra Stati Uniti, Egitto, Israele e Qatar, che media con Hamas.

Bilancio drammatico: colpita anche la Cisgiordania

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato venerdì: "Andremo avanti a tutta forza" se non verranno rilasciati gli ostaggi detenuti da Hamas.

Il bilancio dei morti palestinesi nella guerra tra Israele e Hamas ha superato le 9.000 vittime, secondo il Ministero della Sanità di Hamas a Gaza. Nella Cisgiordania occupata, più di 140 palestinesi sono stati uccisi dalla violenza e dai raid israeliani. L'Unrwa ha dichiarato che 72 membri del suo staff sono stati uccisi.

In Israele sono state uccise più di 1.400 persone, la maggior parte delle quali nell'attacco di Hamas del 7 ottobre che ha dato inizio ai combattimenti, e 242 ostaggi sono stati portati da Israele a Gaza dal gruppo militante.