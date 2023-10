Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Gli attacchi aerei israeliani hanno raso al suolo interi quartieri nel nord di Gaza. Intere file di condomini scompaiono nelle immagini satellitari rivelate dalla società di tecnologia spaziale Maxar

Tre settimane dopo l'inizio dei bombardamenti da parte delle forze israeliane, la società di tecnologia spaziale Maxar ha diffuso immagini satellitari che mostrano l'entità della distruzione a Gaza.

Il bilancio delle vittime palestinesi è salito a oltre settemila, secondo il ministero della Sanità locale, mentre Israele scatena ondate di attacchi aerei devastanti in risposta alla sanguinosa incursione di Hamas del 7 ottobre, che ha ucciso 1.400 persone e ha visto 200 persone prese in ostaggio.

Gli attacchi aerei hanno raso al suolo interi quartieri, causando morte e distruzione come mai visto nelle ultime quattro guerre tra Israele e Hamas. Più di un milione di persone sono fuggite dalle loro case, e molti hanno seguito gli ordini israeliani di evacuare verso sud, nonostante i continui attacchi israeliani in tutto il territorio. Nelle foto scompaiono intere file di condomini, ridotti a strisce di polvere e macerie.

La città di Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza. La prima è un'immagine scattata il 10 ottobre, mentre la seconda risale al 21 ottobre.

Altre immagini che mostrano diversi punti di Gaza sono state diffuse da Maxar. Un complesso di 13 grattacieli sul mare, vicino al campo profughi di al-Shati, a Gaza City, è stato ridotto in polvere, lasciando solo alcuni pezzi di facciata pericolanti, secondo le foto scattate da Maxar Technologies.

L'esercito afferma di colpire solo obiettivi militanti e accusa Hamas di usare i civili per proteggere i suoi combattenti. L'esercito israeliano ha dichiarato che un attacco aereo ha ucciso una delle due menti del massacro del 7 ottobre, Shadi Barud, il capo dell'unità di intelligence di Hamas. I militanti palestinesi hanno lanciato migliaia di razzi contro Israele dall'inizio della guerra.

Il satellite mostra Atatra, un quartiere della città di Beit Lahiya, nel nord della Striscia di Gaza. La prima foto è stata scattata il 10 maggio e la seconda il 21 ottobre.

Il quartiere di Al Karama, sempre nella parte settentrionale della Striscia, si trova in riva al mare. La foto a sinistra è stata scattata il 10 maggio, quella successiva il 21 ottobre.

A Gaza, le scorte di cibo, medicine e carburante per alimentare i generatori di emergenza si stanno esaurendo. L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, che fornisce servizi di base a centinaia di migliaia di persone, compresa la gestione di scuole trasformate in rifugi, ha dichiarato che potrebbe esaurire il carburante entro pochi giorni.

La città di Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza. A sinistra un'immagine scattata l'11 maggio, a destra una scattata il 21 ottobre.

Negli ultimi giorni, Israele ha permesso a più di 70 camion che trasportavano aiuti a Gaza dall'Egitto attraverso il valico di Rafah, l'unico punto di ingresso a Gaza non controllato da Israele. Ma gli operatori umanitari affermano che i convogli soddisfano solo una minima parte dei crescenti bisogni umanitari del territorio. Prima della guerra, ogni giorno entravano a Gaza in media 500 camion.