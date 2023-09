Cosa vuole e di cosa ha bisogno Kiev dalla superpotenza mondiale, mentre combatte contro le forze russe?

Mentre la guerra infuria in Ucraina, il Presidente Volodymyr Zelensky è atteso questo giovedì alla Casa Bianca. In agenda un faccia a faccia con il suo omologo statunitense Joe Biden, dopo una visita alla sede delle Nazioni Unite a New York.

PUBBLICITÀ

Cosa chiede Kiev agli Stati Uniti in questo momento? E soprattutto, Washington sarà in grado di fornire gli aiuti richiesti?

1. Aiuti assicurati

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta cercando di dare all'Ucraina altri 24 miliardi di dollari in aiuti umanitari e di sicurezza per cercare di supportare l'esercito ucraino nella controffensiva e fare in modo di fermare l'escalation di Mosca.

Tuttavia, nonostante abbia promesso di aiutare Kiev "per tutto il tempo necessario", questo supporto non è così semplice a causa di una crescente impasse politica al Congresso sulla spesa federale.

I legislatori repubblicani stanno spingendo per ampi tagli al bilancio e si profila uno shutdown del governo alla fine del mese.

"Ci sono molte divisioni nell'ambiente interno americano, in particolare a livello governativo", afferma il georgiano Taylor, che sta conducendo una ricerca sulla guerra in Ucraina all'Università di Leeds. "Zelensky farà un ultimo sforzo per cercare di ottenere quegli aiuti".

2. Consolidare il sostegno degli Stati Uniti

Dietro lo stallo a Washington c'è una crescente divisione partitica, con alcuni repubblicani, che, invocando lo slogan "America First", vogliono bloccare completamente gli aiuti all'Ucraina.

"C'è apprensione da parte degli Usa quando si tratta di inviare altri soldi", dice Taylor a Euronews, aggiungendo che gli esponenti della destra sono sempre più critici nei confronti del presunto "assegno in bianco" consegnato a Kiev.

È probabile che il presidente Zelensky cerchi di risolvere questo problema, incontrando durante il suo viaggio i legislatori statunitensi di entrambi gli schieramenti politici.

Guardano più lontano, Taylor sostiene che Zelensky vorrà sostenere l'Ucraina in vista delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, che potrebbero vedere l'ascesa al potere di Donald Trump.

Former President Donald Trump speaks at the Pray Vote Stand Summit, Friday, Sept. 15, 2023. Jose Luis Magana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

L'ex presidente - attualmente alle prese con diverse accuse penali - non si è impegnato a sostenere l'Ucraina nella guerra contro la Russia, affermando a marzo che il suo desiderio era "che tutti smettessero di morire".

Un sondaggio della CNN del mese scorso ha rivelato che la maggior parte degli americani si oppone alla concessione di ulteriori fondi a Kiev, con il 55% che afferma che il Congresso degli Stati Uniti non dovrebbe autorizzare ulteriori finanziamenti.

PUBBLICITÀ

3. Ispirare fiducia nella controffensiva

I progressi dell'Ucraina nella controffensiva saranno sicuramente oggetto di discussione durante l'incontro tra i due leader, afferma il georgiano Taylor della Leed University.

"È un argomento molto difficile da discutere perché ci sono così tanti fattori, ma credo che gli Stati Uniti vorrebbero vedere maggiori progressi", ha dichiarato a Euronews.

"Tuttavia non credo che ci sarà necessariamente una spinta decisa sul campo di battaglia perché questa è una pretesa molto audace, soprattutto quando non si è direttamente coinvolti nei combattimenti".

Equipaggiata con miliardi di armi occidentali, Kiev ha lanciato la sua controffensiva contro le forze russe a giugno. I progressi sono stati lenti e Mosca ha opposto una forte resistenza.

Zelensky potrebbe trasmettere a Biden una "visione più strategica" della guerra, aggiunge la dottoressa Jade McGlynn, ricercatrice del King's College, sottolineando le "notevoli differenze" tra la comprensione occidentale del conflitto e quella ucraina.

PUBBLICITÀ

Il presidente ucraino vorrà spiegare perché il suo paese dovrebbe ottenere una vittoria totale, intesa come espulsione completa delle forze russe dal suo territorio.

"Dal punto di vista di alcuni occidentali, la guerra viene sempre più inquadrata come una necessità di pace, e la pace implica un compromesso", suggerisce McGlynn, alludendo alle argomentazioni secondo cui Kiev dovrebbe cedere a Mosca le terre catturate in cambio della cessazione delle ostilità.

Tuttavia, l'analista sostiene che l'Ucraina ha avuto "prove abbastanza recenti che l'acquiescenza non funziona", citando la guerra per procura della Russia nell'Ucraina orientale, iniziata nel 2014.

"La stragrande maggioranza degli ucraini non vuole scendere a compromessi sul territorio perché questo rappresenterebbe una minaccia per il futuro dell'Ucraina e dei loro figli".

"Misurano la guerra in termini molto più cupi di quanto alcuni osservatori occidentali possano pensare".

PUBBLICITÀ

4. Più armi

Un altro punto all'ordine del giorno riguarderà, molto probabilmente l'invio di armi, in quanto l'Ucraina ha bisogno di più armamenti e munizioni per la sua offensiva nel sud e nell'est del Paese.

"Gli ucraini non cercheranno necessariamente nuove armi. Il punto principale è farle arrivare in tempo", dice McGlynn. "Questo è stato il punto chiave, perché molte delle promesse sono state ritardate o ci è voluto troppo tempo per arrivare a raggiungere questo scopo".

Ad aprile Zelensky ha avvertito i leader mondiali che i ritardi nel fornire al suo Paese più armi stavano costando vite umane.

Il bisogno di armi da parte di Kiev è più pressante perché i funzionari - compreso lo stesso presidente ucraino - hanno detto che la controffensiva del Paese non si fermerà quest'inverno, nonostante il clima renda più difficile combattere.

Una pausa di mesi l'anno scorso, secondo alcuni, ha dato alla Russia tutto il tempo necessario per preparare le sue difese, rendendo la campagna ucraina molto più difficile.

5. Spingere l'adesione alla Nato

Dopo l'invasione russa del febbraio 2022, l'Ucraina ha rinnovato i suoi sforzi per entrare nella Nato.

Il suo ambizioso tentativo non ha raggiunto i risultati previsti, in quanto l'Alleanza militare guidata dagli Stati Uniti ha respinto la richiesta di adesione rapida di Kiev nel settembre 2022.

"Zelensky spinge costantemente per il riconoscimento di membro della Nato", afferma Taylor, ritenendo che anche questo sia un argomento oggetto di discussione alla Casa Bianca.

Suggerisce che l'apparente riavvicinamento tra Russia e Corea del Nord - con i leader di entrambi i Paesi che si sono incontrati la scorsa settimana - potrebbe rendere queste "conversazioni sull'Alleanza Atlantica più complete e complesse."

"Non sappiamo se il conflitto uscirà dai confini dell'Ucraina. Questo rischio è sempre presente", dice Taylor a Euronews, anche se aggiunge: "ci sono cose molto più immediate su cui concentrarsi" quando Biden e Zelensky si incontreranno.

Alcuni osservatori considerano l'adesione dell'Ucraina alla Nato come il modo migliore per garantire la pace futura del Paese e dell'Europa, con il suo ombrello di sicurezza che dissuade da possibili aggressioni russe.

Tuttavia, gli esperti hanno dichiarato a Euronews che ci sono diverse ragioni per cui Kiev non potrebbe aderire all'Alleanza, tra cui il rischio di una guerra più ampia, la mancanza di preparazione di Kiev e la potenziale vittoria propagandistica del Presidente russo Vladimir Putin.