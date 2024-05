Dall'Australia la ministra degli Esteri tedesca Baerbock ha accusato Apt28, un gruppo hacker legato ai servizi militari di Mosca, di essere responsabile dell'attacco nel 2023. "Ci saranno conseguenze" per la Russia, ha assicurato la ministra

La Russia è dietro un attacco hacker alla Germania dello scorso anno, ha accusato giovedì la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock.

"Possiamo attribuire questo attacco al gruppo chiamato Apt28, che è guidato dai servizi segreti militari della Russia", ha dichiarato Baerbock in una conferenza stampa ad Adelaide, in Australia, dove è in visita.

"È un attacco intollerabile", ha detto Baerbock e "avrà conseguenze".

L'Spd, il partito socialdemocratico leader della coalizione di maggioranza in Germania, aveva denunciato nel giugno 2023 che gli account e-mail del partito fossero stati bersaglio di cyberattacchi nel mese di gennaio.

Le relazioni della Germania con Mosca sono particolarmente tese, essendo Berlino il secondo fornitore militare dell'Ucraina dopo gli Stati Uniti.