Attesa per il voto sugli aiuti all'Ucraina alla Camera Usa. Il capo della Cia Burns ha sollecitato i deputati a sbloccare il pacchetto sottolineando che altrimenti Kiev potrebbe perdere la guerra entro la fine dell'anno. Nella regione di Dnipropetrovsk sono morte 8 persone per gli attacchi russi

Il Pentagono potrebbe inviare armi all'Ucraina in pochi giorni se la Camera statunitense approvasse, nella votazione prevista sabato, il pacchetto di aiuti in stallo da ottobre scorso.

Gli Stati Uniti dispongono di una rete di siti di stoccaggio negli Stati Uniti e in Europa che già contengono le munizioni e i componenti della difesa aerea di cui Kiev ha disperatamente bisogno.

Se la Camera Usa approva armi a Kiev in pochi giorni

Muoversi in fretta è fondamentale, ha detto il direttore della Cia Bill Burns ai deputati giovedì a Capitol Hill, aggiungendo che senza ulteriori aiuti da parte degli Stati Uniti, l'Ucraina potrebbe perdere la guerra contro la Russia entro la fine di quest'anno.

"Vorremmo essere in grado di fornire rapidamente l'assistenza nei volumi che riteniamo necessari per avere successo", ha dichiarato il Maggiore Generale Pat Ryder, addetto stampa del Pentagono, durante un briefing giovedì. Anche il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer ha detto giovedì al primo ministro ucraino Deny Shmyhal che farà tutto il possibile per ottenere finanziamenti per l'Ucraina.

Se il finanziamento avrà il via libera, "abbiamo una rete logistica molto robusta che ci permette di spostare il materiale molto rapidamente", ha detto Ryder. "Possiamo muoverci in pochi giorni". Il Pentagono ha avuto forniture pronte per mesi, ma non le ha spostate perché non ha fondi.

Ha infatti già speso tutti i fondi che il Congresso aveva fornito in precedenza per sostenere l'Ucraina, inviando più di 44 miliardi di dollari di armi, manutenzione, addestramento e pezzi di ricambio dall'invasione russa del febbraio 2022.

Se il Congresso approverà la legge, il Presidente Joe Biden ha dichiarato che la firmerà "immediatamente", dando così il via libera al Pentagono per iniziare a prelevare le armi in stock da consegnare all'Ucraina. La maggior parte del pacchetto di aiuti all'Ucraina, pari a 61 miliardi di dollari, sarà destinata all'acquisto di armi e munizioni dai produttori di difesa statunitensi.

Tajani incontra ministro degli esteri ucraino Kuleba

Il capo della Farnesina Antonio Tajani ha incontrato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba venerdì mattina, che ha ringraziato l'Italia per la sua "eccellente leadership nel Gruppo dei sette", oltre che per il sostegno all'Ucraina.

Kuleba ha aggiunto in un post su X che "Abbiamo discusso le misure pratiche per come l'Italia può contribuire a rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina".

Attacchi russi su Dnipro, almeno due morti

Nella notte tra giovedì e venerdì un attacco missilistico russo sulla città di Dnipro ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite altre 16. Una delle vittime è un bambino di otto anni. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare della regione di Dnipropetrovsk Serhi Lysak.

Sono almeno otto le vittime degli attacchi di Mosca in tutta la regione di Dnipropetrovsk. Il ministro degli interni ucraino Igor Klymenko ha affermato su Telegram che nel distretto di Synelnykove, "più di dieci case sono state danneggiate" e "sei persone sono morte, compresi due bambini di sei e otto anni".

Citando il ministero della Difesa russo, l'agenzia Ria Novosti ha reso noto che un bombardiere russo Tu-22m3 a lungo raggio è precipitato nella regione di Stavropol nella Russia meridionale, a est della Crimea. Sono stati evacuati tre uomini mentre si cerca un quarto. "Dopo aver completato una missione di combattimento mentre tornava all'aeroporto in patria, un aereo Tu-22m3 delle forze aerospaziali russe si è schiantato. I piloti si sono lanciati", si legge nella nota del ministero.

La causa dello schianto è stato un malfunzionamento tecnico. Non c'erano munizioni a bordo e l'aereo si è schiantato in una zona deserta.