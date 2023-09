Evan Vucci/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Ancora alleati. (Washington, 21.9.2023) - Diritti d'autore Evan Vucci/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Euronews World - AP - Ansa Di Cristiano Tassinari

Accoglienza fredda al Congresso americano per Volodymyr Zelensky. Le spese per la guerra in Ucraina nel mirino dei Repubblicani e di una parte dei Democratici. Altri 325 milioni di dollari di aiuti a Kiev, "ma sono gli ultimi", tuona lo speaker repubblicano McCarthy. Resta solo Biden...